De la Torre expresa sus recelos a volver a ser candidato

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está decidido a hacer esperar al presidente provincial del Partido Popular, Elías Bendodo, antes de contestarle con un sí quiero a la propuesta oficial que le hizo el pasado domingo para que repita como candidato de la formación en las elecciones municipales de 2019. Lejos de que el ofrecimiento haya sido suficiente para eliminar los posibles recelos del regidor, éstos se mantienen. "He estado y estoy en el no", dijo ayer de manera rotunda el mandatario local, que va a cumplir ahora 18 años al frente del Consistorio, tras haber sido alcaldable en cuatro ocasiones.

Bien es cierto que al contundente mensaje añadió la posibilidad de ser convencido de cambiar la negación por la afirmación, tarea que se antoja compleja. "Cambiar el no supone una reflexión, supone tener unos argumentos, una información; me aplicaré a ello", contestó al ser preguntado por la cuestión. Detalles que, todo indica, deben manar de unas encuestas de las que el propio regidor dijo no tener conocimiento hasta el momento.

"Reflexionaré personalmente y en el plano familiar también a lo largo del mes de febrero; la puedo hacer también con el partido, lógicamente", insistió. Esta línea a seguir ya fue apuntada por el propio regidor en la tarde del pasado domingo, horas después de tener conocimiento de que los populares malagueños acordaban su apuesta por que fuese nuevamente el cabeza de cartel a las municipales.

Llamó la atención que, según confirmó De la Torre, no existiese una comunicación previa por parte del presidente provincial. "No ha habido ocasión, ni tiempo y no ha habido ninguna comunicación previa", dijo el alcalde, quien justificó este hecho en que estuvo fuera de la capital desde el sábado por la noche.