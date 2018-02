El TSJA confirma la sentencia absolutoria del acusado por el crimen de Almonte

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Huelva por la que se absolvió a F.J.M.R. de los delitos de asesinato –en el conocido como crimen de Almonte- después de que un jurado popular lo declarara no culpable. En el fallo conocido hoy, la Sala argumenta que sólo puede valorar suficiencia de la motivación del veredicto del Jurado. En este punto, la sentencia señala que "no existió ninguna prueba directa de cargo sobre la participación del acusado en los hechos.

El TSJA desestima, por tanto, los recursos presentados por el ministerio fiscal y la acusación particular, en los que solicitaban la nulidad de las actuaciones y la celebración de un nuevo juicio por falta de motivación del veredicto. El Jurado consideró no culpable al único acusado del asesinato de un hombre y su hija de ocho años ocurrida el 27 de abril de 2013 en una vivienda de Almonte en el que una persona asestó múltiples cuchilladas a ambos, lo que provocó su muerte.

La sentencia del alto tribunal recuerda que un "veredicto absolutorio por no haber considerado el Jurado que los hechos delictivos queden acreditados no puede revocarse en segunda instancia dando lugar a una sentencia condenatoria por un tribunal de alzada que no ha presenciado la prueba”. Así, abunda en que la Sala "no ha de pronunciarse" sobre si el acusado causó la muerte de ambas víctimas, ni sobre dónde estuvo ni si el ADN se debe a transferencia directa o indirecta. Para determinar todo ello, aclara, "se practicó una generosa y abundante prueba, dirigida a convencer al Jurado de una u otra cosa".