El PP insiste en que Susana Díaz adelantará las elecciones

La portavoz del PP en el Parlamento, Carmen Crespo, insistió este jueves que no le cabe duda de que la presidenta andaluza terminará por adelantar las elecciones autonómicas, previstas en principio para marzo de 2019. El día después del Debate de la Comunidad, todos los partidos de la oposición se mostraron críticos con el discurso de la presidenta, incluso Ciudadanos, cuyo líder, Juan Marín, manifestó que salió “defraudado” porque no puso fecha a la creación de la oficina anticorrupción ni atendió a sus llamamientos para que gestione mejor y ejecute el Presupuesto de 2018.

Susana Díaz, por su parte, publicó una valoración en las redes sociales, en la se comprometió a ampliar la gratuidad de las matrículas universitarias a los estudios de danza, música, diseño y artes escénicas. Pero, sobre todo, Susana Díaz volvió a subrayar como un logro que, desde que es presidenta, en Andalucía hay 600.000 nuevos empleos y medio millón menos de parados.

El Debate de la Comunidad no sonó a cierre de la legislatura, porque su motivo era, precisamente, el contrario: desmentir el adelanto. Para Carmen Crespo, Susana Díaz “buscará cualquier excusa” como hizo con IU en la anterior legislatura y, en función de los sondeos, se decidirá a poner fecha. Al PSOE las encuestas no le van mal en Andalucía. Susana Díaz lleva una agenda repleta de actos públicos y goza de una oposición con problemas. El PP andaluz los tiene, en la medida que la marca nacional también, y Podemos e IU aún no han decidido cómo confluirán a estas autonómicas. Y Ciudadanos crece, pero no al ritmo del partido en comunidades como Madrid y Cataluña. Por tanto, la presidenta tampoco tiene prisas por llegar a las urnas, pero es verdad que tratará de alejar sus elecciones de las municipales y europeas de primeros de junio.

El PP no se equivocará, posiblemente los comicios sean a finales de año o inicio de 2019, pero será un adelanto técnico, de pocos meses. En cualquier caso, Andalucía será la primera en convocar unos comicios, una vez descartados los generales y las catalanas.

La líder de Podemos, Teresa Rodríguez, cree ver un deslizamiento de Susana Díaz hacia los partidos de izquierdas en “busca de acuerdos de última hora” para no seguir dando alas a Ciudadanos. Es cierto que la presidenta viene repitiendo en las últimas semanas que Ciudadanos no es su socio, ni su aliado, sino el partido que le ayudó a su investidura. Es una simplificación, los naranjas han aprobado todos los presupuestos de esta legislatura, pero es verdad que Díaz desea repetir con Podemos e IU acuerdos como los de la financiación autonómica.

Teresa Rodríguez, Podemos

Ahora, la presidenta se ha abierto a la reclamación de estos partidos para que el gasto en educación y en sanidad cuenten con un mínimo obligatorio, que estaría en el 7% y 9% del PIB, respectivamente. Es posible que en las próximas semanas se asista a la apertura de esta negociación. Susana Díaz podría presentarse ante sus electores como una dirigente que ha sido capaz de pactar con todos los partidos según qué materias. Ésa es la tesis de Teresa Rodríguez.

A esta idea contribuye la retirada de Ciudadanos del acuerdo de financiación, que es la base de la Junta para negociar con el Gobierno central y el resto de comunidades autónomas. “Me da la impresión de que el PSOE-A cree que se ha pasado de frenada en su apuesta por Cs y tiene voluntad de corregir un poco el rumbo en su apuesta firme por Cs a lo largo de toda la legislatura, pero han pasado tres años de alianza con la derecha que han supuesto mermar la hacienda pública andaluza y continuar con recortes palmarios en el día a día de la sanidad pública en Andalucía", dijo Rodríguez.