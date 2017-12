Susana Díaz reivindica el protagonismo de Andalucía en la reforma constitucional

Andalucía está llamada a tener un papel protagonista en una reforma del modelo autonómico que debe buscar la igualdad de derechos y oportunidades para salvaguardar la convivencia en España. Ésta es la principal reivindicación que ha lanzado esta noche la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su tradicional mensaje de fin de año. “Andalucía no será un pasajero más. Porque somos la comunidad donde viven más españoles, y además, porque tenemos una trayectoria que nos avala”, señaló Díaz.

“El 4 de diciembre, cuyo 40 aniversario hemos celebrado recientemente, y sobre todo el 28 de febrero, dejaron una huella que, aún hoy, es perfectamente reconocible en el Estado autonómico, por lo que significa de apuesta por la bandera de la igualdad, que no es incompatible con el reconocimiento de la diversidad”, apuntó la jefa del Ejecutivo andaluz. “España necesita reformas para superar los problemas que hemos podido detectar en estos años. Reformas para mejorar, nunca para derribar”, incidió la presidenta de la Junta, que ofreció su mensaje desde el palacio de Medina Azahara en Córdoba.

Este entorno simboliza a su juicio “la robusta personalidad de Andalucía”, que fue “capital del mundo, política y cultural”. Pero también es testimonio de “cómo los enfrentamientos en el seno de las sociedades sólo traen discordias civiles”. “Y ésa es otra lección de la historia que no debemos de olvidar”, recalcó Díaz.

A diferencia del mensaje del año pasado, no hubo una mención expresa a la defensa de la unidad de España. No obstante, la presidenta andaluza sí reflejó de forma clara su opinión sobre el desafío independentista en Cataluña, región con la que Andalucía mantiene “profundos vínculos”. Por un lado, lanzó “a todos los catalanes y catalanas un mensaje claro y nítido de afecto y amistad”. “Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, subrayó Díaz, que apostó por que en 2018 se logre “la restauración de la convivencia cívica y el fin de tantas desventuras y enfrentamientos”. Por otro lado, insistió en la necesidad del respeto de la legalidad, en alusión a los que abogan por la vía de la unilateralidad. “Fuera de las leyes no encontraremos nada bueno”, alertó.

De vuelta a Andalucía, la presidenta autonómica agradeció al inicio de su alocución el esfuerzo de los trabajadores del Infoca y del resto de cuerpos que participaron en la extinción de los incendios del pasado verano, “en especial, el del entorno de Doñana”, escenario precisamente de su mensaje del año pasado. Asimismo, Díaz recordó el esfuerzo, “muchas veces en solitario”, de la Junta para asegurar el Estado del Bienestar, al que dedica ocho de cada diez euros. “Por eso es imprescindible que, cuanto antes, se cierre un nuevo acuerdo de financiación de las comunidades autónomas que nos permita hacer frente a esos servicios en condiciones de igualdad, cosa que no ocurre en este momento”, denunció.

También es necesario “seguir persistiendo en la mejora de la educación”, a la que tildó de “llave de un futuro mejor para la sociedad”. La presidenta andaluza recordó la exención del pago de las matrículas universitarias, una disposición “pionera en España, pero que está en sintonía con las políticas en vanguardia en el resto de Europa”. Díaz admitió que la sanidad “no está exenta de algún problema”. “Pero nadie puede poner en duda que es un orgullo y una garantía para todos los andaluces”, afirmó la presidenta de la Junta, que aludió al incremento de los recursos “para hacer frente, sobre todo, a los nuevos retos”. “Para apostar pr la investigación que nos permite avances como el bebé medicamento, que permite salvar la vida de un hermano”, explicó.

Asimismo, aludió a su condición de “primera mujer presidenta de la Junta” para expresar su sensibilidad a “las situaciones de injusticia, discriminación y violencia que sigue padeciendo la mitad de la población en pleno siglo XXI”. “No basta con denunciar una tragedia que ya es insoportable. Hay que destinar de inmediato todos los recursos, lo que haga falta, para luchar contra este terrorismo machista”, exigió Díaz.

La presidenta andaluza señaló que 2017 fue “un buen año” para la comunidad, “con estabilidad política, con crecimiento económico y del empleo, con conquistas sociales y culturales”. “En Andalucía hay 160.000 parados menos que hace un año, pero nadie puede sentirse satisfecho mientras tengamos unas cifras de desempleo que siguen siendo inasumibles”, consideró la jefa del Ejecutivo regional, que insistió en que “nadie quede excluido de los beneficios” de la recuperación económica”. No obstante, reconoció “el trabajo y la fuerza de voluntad” de los empresarios, emprendedores y autónomos, cuyo buen hacer se plasma en la marcha de las exportaciones. También expresó “un recuerdo especial” para los agricultores y ganaderos, con los que comparte su preocupación por la sequía.