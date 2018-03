Susana Díaz desmiente a Ciudadanos

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha negado los argumentos que sus aliados de Ciudadanos han dado en el Parlamento para oponerse a la propuesta de financiación autonómica que ella defenderá ante el Gobierno central. Este documento, que esta tarde votará la Cámara, cuenta con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Ciudadanos. El PP ha presentado 21 votos particulares, que no serán aceptados, pero mantiene su apoyo.

Díaz negó tres veces a los naranjas: la propuesta no contiene ninguna subida de impuestos, la propuesta pide "transparencia" en el cálculo del cupo vasco y su homólogo navarro y la propuesta es igualitaria porque rechaza el principio de ordinalidad. "La ordinalidad es lo que nos separa", dijo Susana Díaz, porque "si las comunidades ricas siempre cuentan con más dinero, nunca habrá igualdad entre los ciudadanos" del mismo país. Este principio es una cláusula que protege a las comunidades con mayor renta y, por tanto, mayor recaudación para que no pierdan posiciones en el reparto que el Estado hace de los fondos comunes.

No obstante, tanto la presidenta como el portavoz socialista, Mario Jiménez, han evitado criticar en exceso a los naranjas; al contrario, han preferido cargar el discurso contra el PP, a pesar de que no se opone al acuerdo. Susana Díaz no necesita un acuerdo parlamentario para defender su propuesta ante el Gobierno central, pero la petición de un consenso general también escondía el intento de dejar aislado al PP. No ha sido así.

Lo que ha ocurrido es que, por primera vez, Ciudadanos se quedará solo y enfrentado a sus aliados socialistas, a quienes apoyan en el Parlamento para mantener el Gobierno. Susana Díaz ha solicitado al PP andaluz que defienda en el futuro este documento, incluso en contra de su Gobierno. La mayoría socialista no ha aceptado ningún voto particular al resto de los grupos, bloqueados entre sí porque el PP no apoyará ninguno de Podemos e IU ni viceversa.

A pesar de la importancia que se le ha querido dar al debate y que, en efecto, tiene para Andalucía, lo probable es que el Gobierno central no abra la negociación de la financiación autonómica. Al menos, hasta que no tenga un Presupuesto para 2018.