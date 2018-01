Díaz exige a Rajoy que deje "el regateo" y proponga un modelo de financiación Albaida del Aljarafe (Sevilla), 8 ene (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha urgido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que abandonen las "excusas, el tacticismo y el regateo" y propongan un modelo para reformar la financiación autonómica.

"No puede ser que hace un año dijeran que iba a haber un nuevo modelo y ahora Cristóbal Montoro se ría y diga que hasta que no haya Gobierno en Cataluña no hay modelo de financiación. Esto no es serio", ha criticado durante la inauguración de un centro de salud en Albaida del Aljarafe (Sevilla).

En declaraciones a los periodistas, ha enfatizado que "quieran o no quieran" Rajoy y Montoro tienen que ponerse a trabajar, "no buscar más excusas", dejar el "tacticismo y el regateo" y plantear a las comunidades un nuevo sistema de financiación

"Estamos hablando de abrir hospitales, centros de salud, de contratar a médicos, a docentes, de garantizar la educación publica o de atender a los dependientes y eso no puede esperar", ha advertido.

Díaz, que ha subrayado que la obligación del Gobierno es presentar un nuevo modelo para debatirlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha recordado que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) así lo establece y que tanto Rajoy como Montoro adquirieron este compromiso con las CCAA en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos de enero de 2017.

Según la presidenta de la Junta, si no cumplen con su compromiso "pondrán en evidencia la falta de rigor, de seriedad y que se están riendo de las comunidades y de la ciudadanía".

"Los ciudadanos -ha apostillado- no pueden esperar a que a ambos (por Rajoy y Montoro) les apetezca ponerse a trabajar y hacer lo que tienen que hacer para que los servicios públicos en este país estén garantizados".

Díaz:"Espero que Rajoy no siga boicoteando a la Junta en recuperar derechos"

La presidenta andaluza confía en que Rajoy "no siga boicoteando" a su Gobierno en la recuperación de derechos, en alusión a la jornada de 37,5 horas semanales de los empleados públicos de la comunidad.

La jornada laboral de 37,5 horas semanales para unos 250.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía ha empezado esta semana después de que el pasado 26 de diciembre el Consejo de Gobierno ratificara el acuerdo entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO.

El acuerdo incluye 35 horas presenciales y dos horas y media más cada semana para preparar materias relacionadas con la actividad laboral.

Además, permitirá cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos andaluces, tras un recurso presentado por el Gobierno contra esta medida.

Preguntada por este asunto, Susana Díaz ha declarado a los periodistas que confía en que "de una vez por todas Rajoy se de cuenta que se puede gestionar, después de una crisis, recuperando y ampliando derechos".

"Confío, deseo y espero que no siga boicoteando al Gobierno andaluz en la recuperación de derechos. Y confío y deseo que se dé cuenta de que acatar y aplicar la sentencia del TC se puede hacer en el ámbito de nuestra autonomía", ha esgrimido.

La dirigente socialista ha sostenido que, tal y como planteó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, es posible hacerlo mejorando plantillas, ampliando el número de profesionales, de docentes, sanitarios y mejorando los servicios públicos.

En su opinión, esto es lo que esperan los ciudadanos después de una crisis brutal y ha estimado que lo que la gente no puede entender es que las "cosas vayan mejor, haya recuperación económica y no se amplíen los servicios y se recuperen derechos", por lo que ha reclamado a Rajoy y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "tomen nota".