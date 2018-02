El Supremo anula una subvención de 3,8 millones de Guerrero por la "grosera omisión" de los trámites

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad de las subvenciones por importe de 3,8 millones de euros concedidas entre 2002 y 2006 por el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero a la empresa Matadero de la Sierra Morena de la Sierra Norte de Sevilla, con la obligación de la sociedad de devolver el total del dinero cobrado indebidamente. El Alto Tribunal constata en este caso "la grosera omisión" de los trámites elementales que deben seguirse para dar una subvención pública, que se concedió "sin más base ni soporte que la decisión del citado director general".El Supremo estima un recurso de la Junta de Andalucía y revoca la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 15 de septiembre de 2015, que había dado la razón a la empresa Matadero de Sierra Morena contra la decisión de la Consejería de Economía, de 2014, que había declarado nula la subvención y ordenado el reintegro del importe. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) entendió que el plazo del procedimiento de revisión de oficio de la subvención se había prorrogado -de los tres meses a un mes y quince días más- sin dar una motivación suficiente, por lo que había caducado.

La Junta de Andalucía recurrió al Supremo alegando que la ley contempla la posibilidad de que la Administración "amplíe el plazo de duración de los procedimientos administrativos" y concluía que la potestad administrativa de revisión de oficio había sido ejercitada "con acuerdo a los fines que la justifican" y además la ampliación del plazo estaba motivada, y el debate jurídico se centra, según explica los magistrados, en la interpretación y aplicación del artículo 49.1 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (LPCA), sobre la ampliación de plazos en el procedimiento administrativo.El Supremo le ha dado la razón a la Junta, al considerar que la ampliación del plazo de la revisión sí estuvo suficientemente motivada, ya que la Administración dio como razón el "elevado volumen de expedientes de revisión que tramitaba de forma simultánea", teniendo en cuenta además que se trataba de revisiones de actos de ayudas concedidas por Javier Guerrero, principal imputado en la causa de los ERE, durante su gestión durante una década como director general de Trabajo. Una vez dada validez a la ampliación del plazo, el Alto Tribunal indica que no ha habido caducidad del procedimiento, ya que de esa manera no se agotó el plazo de 4 meses y 15 días de que disponía la Administración.

La sentencia señala que "no cabe negar" que la motivación que alegó la Junta "con carácter general pudiera haber sido más detallada o pormenorizada pero, en este caso, resulta suficiente porque expresas esas circunstancias a que se refiere el artículo 49.1, que aconsejan efectivamente tal ampliación".

Dice el fallo que el rigor de los plazos de caducidad "queda atenuado (pudiera decirse que comprensiblemente atenuado, a la vista de las diversas hipótesis que el artículo 42.5 contempla) permitiéndose que en circunstancias excepcionales 'se pare el reloj' del cómputo temporal, esto es, se suspenda el plazo máximo para resolver".Salvado este requisito formal, el Supremo examina el fondo de la concesión de las subvenciones a Matadero de Sierra Morena, ubicada en El Pedroso (Sevilla), localidad de la que es natural Javier Guerrero y de la que llegó a ser su alcalde, y subraya que han sido "omitidas por completo" en el expediente "las reglas básicas del procedimiento administrativo, destacadamente la necesidad de que se produzca una solicitud formal de quien pretende obtener la subvención, con todos los requisitos, las bases de la convocatoria, los compromisos que debe asumir la beneficiaria, la fiscalización del gasto, y la propia resolución administrativa que aprecie las razones de utilidad pública e interés social que justifiquen la subvención"."La empresa recurrente –prosigue el alto tribunal-- no comprometió ningún tipo de actuación concreta, ni solicitó de manera precisa subvención alguna en ninguno de los actos que pretende identificar como de iniciación o continuación del procedimiento, procedimiento que no existió en ninguno de sus trámites esenciales, más allá de las resoluciones y convenio que son objeto de revisión, y de las actuaciones materiales de pago"."En definitiva, el comportamiento de la empresa recurrente se limitó, sin asumir compromiso concreto alguno, a recibir sucesivas subvenciones para cuya pago se instrumentaron entre el citado Director General y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) convenio para la materialización de los pagos ordenados en las resoluciones de aquel, que no tenían más base ni soporte que la decisión del citado Director General, sin la previa prosecución de ningún procedimiento que merezca desde el punto de vista jurídico tal consideración", resume la sentencia. Para el Supremo, "la apreciación de la grosera omisión de los trámites elementales del procedimiento está expuesta con toda claridad y justificación en el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía", que se hizo en relación a estas revisiones de oficio. El Supremo recuerda que una subvención pública no responde a una ‘causa donandi’, sino a la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de un modo libremente aceptado por aquél. Por consiguiente, las cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad prevista. "El concepto mismo de la subvención es incompatible con la atribución libérrima de fondos públicos. En ningún caso puede concebirse la subvención como desplazamiento patrimonial sin causa o con fundamento en la mera liberalidad de la entidad concedente", concluye la Sala.

La empresa Matadero de la Sierra Morena había alegado la vulneración del principio de "confianza legítima" y apeló al principio de "buena administración", insistiendo en que "ha desarrollado una actividad real, que se ha traducido en inversiones millonarias" por parte de la mercantil, que "en la confianza legítima de la actuación de la Administración invirtió en una actividad que se considera de interés por la Administración y que ha creado una plantilla de trabajadores y una actividad con desarrollo y presencia real en el mercado".

En este sentido, el Supremo critica que "ningún operador jurídico y económico podría atribuir la menor apariencia de regularidad a un modo de actuar por el órgano administrativo carente de todo procedimiento regular, ni es admisible sostener, como pretende la recurrente, que existía apariencia de ejercicio normal de competencias propias por el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero".

Así, señala que el "origen ilícito o gravemente irregular de la actuación administrativa, y la absoluta indefinición de los compromisos o actuaciones que debería desarrollar la beneficiaria de la subvención, es por completo incompatible con el nacimiento de una expectativa legítima digna de protección". Añade el Alto Tribunal que este caso no es un supuesto de reintegro por incumplimiento del artículo 37 de la ley general de Subvenciones, sino "ante la declaración de nulidad de la concesión de la ayuda por concurrir algunos de los motivos de nulidad de pleno de derecho" contemplados en el artículo 62.1 de la LPAC y esta nulidad conlleva la devolución de los 3.852.530 euros pagados a Matadero de la Sierra Morena.