Sanz anuncia refuerzos policiales en La Línea, aunque sin fecha ni cantidad

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció ayer en La Línea que en los próximos días los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contarán con un refuerzo de vehículos y medios, aunque sin concretar cuándo ni en qué cantidad. Sanz también dejó sobre la mesa una propuesta para que el Ayuntamiento impulse la creación de un nuevo grupo de trabajo integrado por todas las administraciones con el objetivo de "abordar soluciones integrales" y afirmó que el Gobierno central trabaja en un paquete de medidas más amplio. Aseguró también que la solución al problema que vive la ciudad "no debe ser sólo policial".

Sobre el refuerzo de los cuerpos de seguridad en la ciudad, el delegado del Gobierno afirmó que el Ministerio del Interior "no va a escatimar esfuerzos y medios para garantizar la seguridad". "Estamos trabajando en una estrategia coordinada de actuación y de mejora de efectivos, medios y operatividad para abordar este asunto. El Gobierno siempre ha estado con La Línea. Se demostró en verano cuando llegaron 150 agentes", apostilló. Los refuerzos anunciados, aunque sin fecha ni cantidad concreta, se centrarán en la investigación y prevención, además de en las aprehensiones e intervenciones.

En su intervención no hizo alusión alguna a la visita del pasado viernes a La Línea de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y sobre su propuesta para que se crea un comisionado especial para analizar la situación de la ciudad, aseguró: "No voy a reprochar nada si la Junta no está de acuerdo". A cambio, Sanz propone que se establezca una nueva mesa de trabajo. "Puede servir para amplificar la acción que debemos acometer entre todas las administraciones. Estamos dispuestos a sentarnos todas las semanas y cuando sea necesario", apostilló el delegado del Gobierno.

El Ayuntamiento de La Línea y la plataforma Por tu seguridad, por la de todos adelantaron ayer la convocatoria de la concentración de repulsa contra el narcotráfico y para pedir más atención por parte de las administraciones públicas al día 27 de febrero. El primer edil llamó a los ciudadanos a la protesta para que expresen "su sentimiento de indignación, de asco y de sentirnos abandonados". Franco matizó que esta reivindicación no debe interpretarse como un "ataque a las administraciones", sino "como reclamo de un plan integral formado por medidas de seguridad con instrumentos represivos fuertes".