Sánchez pide en Córdoba a los pensionistas que dejen de votar en masa al PP

"Rajoy está deshaciendo la política del bienestar, es el enemigo de los pensionistas y, si es así, ¿cómo es posible que el PP sea la fuerza más votada por el colectivo de pensionistas? Os pido que no volváis a votar al PP". El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó ayer este mensaje en Córdoba en la Asamblea Abierta del PSOE sobre el Sistema Público de Pensiones, celebrada bajo el lema #ahorapensionesdignas. Sánchez aprovechó para contestar a las palabras del jefe del Gobierno sobre que ayer mismo supeditaba la mejora de las pensiones a que haya Presupuestos Generales del Estado. Sánchez aseguró el PSOE no los apoyará, justificando la postura en que "no van a resolver el tema de las pensiones. También emplazó a las feministas y a los jóvenes a protestar contra las políticas de Rajoy.