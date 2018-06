Salvamento rescata a más de 300 inmigrantes a bordo de cinco pateras

Un total de 314 inmigrantes fueron rescatados ayer en aguas del mar de Alborán y del estrecho de Gibraltar en cinco operaciones de Salvamento Marítimo. Entre los inmigrantes rescatados hay varios menores, tres de ellos bebés, y numerosas mujeres, una de las cuales ha tenido que ser trasladada por la Cruz Roja al Hospital de Motril (Granada) por dolencias en una pierna.

A primera hora de la madrugada, en el mar de Alborán, Salvamento Marítimo rescató a 51 personas, 40 varones y 11 mujeres, de una patera que fue localizada el jueves por la noche, todos los cuales fueron trasladados al puerto de Almería, donde llegaron poco después de las dos de la madrugada.

El Ayuntamiento de Cádiz considera "inadmisible" la falta de medios del Gobierno

En otra operación a 18 millas al sur de Barbate (Cádiz), a las seis de la madrugada fueron localizados otros 59 inmigrantes, entre ellos tres bebés y veinte mujeres, todos los cuales fueron trasladados al puerto de Barbate en aparente buen estado.

Posteriormente, y también en aguas del Estrecho, Salvamento Marítimo rescató a 48 inmigrantes cuando intentaban alcanzar las costas españolas a bordo dos pateras, una con ocho personas a bordo, a 13 millas al sur de la costa de Tarifa (Cádiz), y otra con cuarenta, entre ellas dos mujeres y varios menores, que fueron desembarcados en el puerto de Barbate.

A primera hora de la mañana, Salvamento Marítimo rescató a otros 89 subsaharianos, entre ellos once mujeres, de dos embarcaciones en las cercanías de la isla de Alborán, para llevarlos al puerto de Motril (Granada).

Por último, esta tarde, Salvamento Marítimo interceptó a 67 personas, entre ellas diez mujeres, que iban a bordo de dos pateras que fueron localizadas en las proximidades de la isla de Alborán.

Un portavoz de Salvamento Marítimo indicó que el avión Cóndor 2 del Frontex localizó ambas embarcaciones después de que una ONG alertase de su salida desde Marruecos.

La embarcación Salvamar Spica rescató en primer lugar a 32 varones y cinco mujeres de una patera a 4 millas náuticas de la isla de Alborán, y después a 25 hombres y cinco mujeres de otra patera a 14 millas al sureste de dicha isla. Los inmigrantes fueron trasladados al puerto de Almería, al que llegaron sobre las cuatro de la tarde.

La saturación de los calabozos de las comisarías de la Bahía de Cádiz hizo que decenas de inmigrantes llegados en patera hayan sido puestos en libertad y deambulen por varios municipios sin tener alojamiento ni asistencia social, según denunciaron asociaciones de atención al colectivo.

"A estas personas hay que darles una solución digna y humanitaria", señaló a Efe el secretario diocesano de Migraciones del Obispado de Cádiz, el sacerdote Gabriel Delgado, tras atender el pasado jueves a doce inmigrantes en el centro Tartessos de Cádiz. Delgado relató que estas personas fueron puestas en libertad en la comisaría de San Fernando y, como no tenían donde ir y no hablaban español, comenzaron a andar hasta recorrer a pie los once kilómetros que separan las dependencias policiales del centro Tartessos.

"Tenemos capacidad para que duerman y coman cuarenta personas y el centro está completo, pero les hemos atendido, porque no abandonamos a nadie", explicó Delgado, quien detalló que se habilitaron sofás y colchones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz indicó que ha ofrecido el centro Elcano para el alojamiento de estos inmigrantes, ante la saturación de las organizaciones sociales. La edil de Asuntos Sociales, Eva Fernández, La concejala de Cádiz calificó de "inadmisible" que el Gobierno central siga "realizando una dejación brutal de sus funciones en el ámbito de la inmigración y que haya decidido ir liberando grupos de extranjeros sin ofrecer ningún tipo de alternativas".