Y Rivera levita

El PSOE de Andalucía se toma a broma las perspectivas de Ciudadanos en la comunidad. El pasado fin de semana, en este periódico, el líder de los naranjas, Albert Rivera, sostuvo que Ciudadanos aspiraba a gobernar en la Junta tras las próximas elecciones autonómicas y adelantó que en las listas irán independientes de prestigio que podrían ponerse al frente de las distintas consejerías. "Rivera levita", comentó ayer el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo. "La verdad es que la Feria de Sevilla levanta el ánimo a cualquiera y algunos, como Rivera, levitan", añadió Cornejo, quien definió a Ciudadanos del siguiente modo: "No son el cambio, son el recambio de la derecha del PP". "No tiene los pies en el suelo", añadió. Por su parte, la presidenta andaluza, Susana Díaz, negó que adelantará las elecciones, previstas en principio para marzo. "He leído algunas tonterías de ésas", respondió en una entrevista en Radio Nacional de España.

Tonterías o no, lo cierto es que Susana Díaz tiene que convocar las elecciones autonómicas en marzo de 2019 y hay posibilidades de que haya un adelanto técnico, a los últimos meses de este año o inicios del próximo. Serán los primeros comicios de un largo ciclo electoral en España, ya que el previsible apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado alejan un adelanto por parte del presidente Mariano Rajoy. Al PNV no le conviene materializar la ventaja que Ciudadanos lleva en las encuestas con unos comicios en estos momentos. En su entrevista en Radio Nacional, Susana Díaz sostuvo que mientras haya estabilidad, no convocará las elecciones, ya no habla de agotar la legislatura, sino de supeditarla al acuerdo con Ciudadanos.

Albert Rivera también es partidario de seguir con la alianza en Andalucía hasta marzo de 2019 e, incluso, pactar los Presupuestos para ese año, aunque su partido quiere que se sigan aprobando algunos de los acuerdos pendientes que procuraron la investidura de Susana Díaz. El mayor problema de unas elecciones andaluzas a finales de marzo es la investidura se podría aproximar a los comicios en los ayuntamientos, con lo que se mezclarían dos negociaciones. Esto ya ocurrió en 2015.

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, es uno de los que está convencido de que Susana Díaz convocará antes del final legal. "Nadie se cree lo que diga Susana Díaz sobre las elecciones, ya no dice que agotará la legislatura, ¿por qué?", dijo Moreno ayer desde Cádiz.

La Consejería de Justicia e Interior ha informado en el boletín oficial de la Unión Europea que este año debe licitar varios contratos relacionados con la organización de las elecciones, "previstas para 2019". Entre éstos, figuran la adjudicación del tratamiento de los datos, el encargo de las papeletas y las campañas institucionales de información de las elecciones. Se trata de una obligación de las administraciones, que deben informar de su calendario anual de contratos si la licitación de servicios y materiales sobrepasan los 229.000 euros.

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, mantuvo que si el PSOE cumple con el listado de compromisos pendientes, "no habrá inestabilidad política" y, por tanto, no habrá elecciones. "Ciudadanos ha dado muestras esta legislatura de utilidad para los andaluces y de garantizar esa estabilidad", por eso ha considera que la presidenta de la Junta "no se tiene que preocupar por eso siempre y cuando siga cumpliendo los compromisos que firmó con Cs". "Creemos que no va a haber ningún motivo para un posible adelanto electoral en Andalucía", sostuvo.

La alianza entre el PSOE y Ciudadanos ha funcionado bastante bien a lo largo de estos tres años de legislatura. Ciudadanos ha conseguido rebajas consecutivas de la presión fiscal y las encuestas le van bien, con lo que ha conjurado el temor inicial de ser engullido por el Gobierno del PSOE. Sin embargo, Ciudadanos es el único partido que se ha opuesto a la propuesta de financiación autonómica impulsada desde la Junta y que será la que defienda Susana Díaz ante el Gobierno central y el resto de comunidades. Este desencuentro, empero, no afecta al resto. El PSOE andaluz sigue al margen de cualquier acercamiento a Podemos y a Izquierda Unida, con quienes sí ha logrado ponerse de acuerdo sobre las cuentas autonómicas. Aunque desde la izquierda se han hecho algunas invitaciones al PSOE para proseguir con este tipo de acuerdo, los encontronazos de Susana Díaz con sus líderes en el Parlamento no adelantan futuras alianzas, más allá de lo que la aritmética pudiera ordenar tras las elecciones.