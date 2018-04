Rivera cree posible ganar al PSOE

"Claro que es posible ganar al PSOE en Andalucía". El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, llegó temprano a la Feria, un poco más tarde de las doce del mediodía y, a partir de entonces, no dejó de fotografiarse por el real con los sevillanos y sevillanas que le solicitaban el posado conjunto. Rivera sólo había estado en esta feria una vez anterior, pero entonces el líder naranja era una extrañeza catalana que trataba de abrirse espacio en la política nacional. Ahora, su partido cuenta con representación en el 90% de los municipios, está satisfecho del papel de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y cree que es posible ganar las elecciones andaluzas. En un breve encuentro con periodistas, Rivera explicó que su partido elegirá por primarias al candidato a los comicios andaluces en enero, pero que también están preparados para convocarlas antes si la presidenta Susana Díaz decidiese un adelanto.

Rivera se paseó por el real con Juan Marín, portavoz en la Cámara andaluza y, salvo sorpresas, el próximo candidato a la Presidencia de la Junta. Quien fuera un competidor virtual en esta carrera, el granadino Luis Salvador, ha anunciado que no participará en las primarias, con lo cual Marín tiene el camino expedito para repetir. Pero, esta vez, no se trata de conseguir más o menos escaños para condicionar el futuro Gobierno andaluz, sino estar dentro y, a ser posible, presidir la junta. "Vamos a por todas", sostuvo Rivera. Javier Millán, su portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, hizo de cicerón en esta gira, que coincidió en miércoles, el día en que la Cadena Ser hace la recepción en su caseta en lo que es, sin duda, la cita política de la semana. Rivera coincidió con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, pero se marchó antes de que llegase el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, y la presidenta Susana Díaz, que había ido a Madrid a reunirse con Mariano Rajoy.

Rivera le dio a todos los palos, así es este líder nacional de inédito origen catalán. Hay que remontarse a la Primera República para encontrar a dos catalanes al frente del Estado, cuando Miquel Roca intentó algo similar a Rivera, no obtuvo ni un solo diputado fuera de su comunidad. El primer aviso, que es el definitivo, es para Mariano Rajoy a cuentas de Cristina Cifuentes: la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que se relevada en el cargo y, si no es así, Ciudadanos apoyará la moción de censura de Ángel Gabilondo. Esto es un aviso sin matices, Rivera cree que "el caso universidad" supera un maquillaje de currículums y que Cifuentes debe dejar el cargo a alguien de su mismo partido. Tiene de plazo hasta mayo, cuando se producirá el pleno de la moción de censura.

Segunda crítica. "Chaves y Griñán están en su derecho de mentir en el juicio, por eso quisimos que no fuesen a la vez diputados en el Congreso". Fue Rivera quien terminó por sacar a los dos ex presidentes del Congreso y del Senado, porque fue una de las condiciones para apoyar la investidura de Susana Díaz. Y, sobre la presidenta y su reunión de ayer con Mariano Rajoy para la financiación autonómica, le anima a que "busque el acuerdo dentro de su propio partido". Ciudadanos ha sido la única formación que no ha apoyado en el Parlamento andaluz el modelo que Díaz le presentó al jefe del Gobierno.