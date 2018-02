"Reivindico el papel insustituible en solidaridad de las entidades sociales"

El presidente de Cáritas Diocesana España, Manuel Bretón, pasó ayer por Córdoba reivindicando "el papel insustituible de las entidades sociales como casa de la solidaridad, donde millones de voluntarios y cientos de miles de trabajadores dan cada día lo mejor de sí mismo a los empobrecidos". Lo reclamó -durante su participación como conferenciante en un desayuno-coloquio organizado por el Grupo Joly y patrocinado por el Cabildo Catedral de Córdoba-. Lo hizo "en estos días de desánimo e indignación para muchos por las noticias que se suceden, unos días en los que quiero romper una lanza a favor de las organizaciones voluntarias". Esas noticias tienen que ver con los escándalos que han salpicado a la ONG británica Oxfam Intermón, donde miembros del personal de la organización contrataron en 2011 a prostitutas, entre las cuales habría menores, con fondos de la propia ONG -aunque Bretón no citó ni caso ni ONG-.

El presidente de Cáritas Diocesana España insistió en que -por ese lamentable caso aislado- la sociedad no puede poner en entredicho "la capacidad de entrega y el compromiso del que soy testigo privilegiado de tantas personas buenas dispuestas a defender la defender la dignidad y los derechos de los descartados" y defendió que "los errores y las malas praxis que se hayan podido cometerse no pueden generalizarse como norma de comportamiento para descalificar al conjunto de quienes, desde el anonimato de su generosidad, representan lo mejor de la condición humana".

Bretón destaca que desde su organización seguirán denunciando las causas injustas

Bretón recordó que Cáritas es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, el resultado de las comunidades parroquiales cuando se organizan para las tareas sociales y caritativas e incidió en que la organización que dirige va mucho más allá de ser sólo la apuesta que se hace desde las parroquias por estar y por atender a aquellos vecinos que tienen situaciones mayor necesidad, independientemente de que estos vecinos están o no vinculados a la parroquia. "También tratamos de estar y de acompañar [al necesitado]: es decir, escuchar, apoyar y transmitir que estamos a su lado y que no está solo", puntualizó.

Y en esa tarea marcada por Cáritas Diocesana de ir más allá en lo de atender a los más necesitados, Bretón puso el ejemplo de la delegación cordobesa de la organización en lo que a la puesta en marcha de proyectos integradores se refiere. "Han puesto en marcha una empresa de inserción [de recogida de papel, cartón y ropa], modelo para otras muchas [delegaciones], con diversos contratos con la Administración, pero también iniciativas tan interesantes como un magnífico restaurante que es también escuela de hostelería para muchos jóvenes de esta ciudad", destacó. No olvidó destacar también como modélica la casa de acogida de Cáritas Córdoba "que recibe, acompaña, ayuda y acoge a un elevado número de sin techo, pero también hace otras muchas cosas, sirve de farmacia, ayuda a los desfavorecidos con la puesta en marcha de un economato para familias necesitadas".

En este acto patrocinado por el Cabildo Catedral de Córdoba, el presidente de Cáritas Diocesana España insistió en que, "a pesar de que los números macroeconómicos nos favorecen", la pobreza en la calle "sigue dónde está; y sigue siendo muy necesaria la presencia de Cáritas, no sólo aquí en España, sino en el resto del mundo, donde es un ejemplo a seguir por muchas otras Cáritas, que nos piden apoyo". Bretón destacó el "gran salto" en la atención a los más desfavorecidos que se ha producido con la crisis, "pues se ha visto que Cáritas era cada vez más necesaria, dado que, a pesar de que la evolución de nuestra economía sea muy positiva, lo cierto es que, en España está la pobreza enquistada e incluso cronificada, según dicen algunos". Y denunció que en España se están dando circunstancias que "nunca me pude imaginar que ocurriera en un país del primer mundo, como el nuestro". En concreto, habló de los asentamientos llamados de la fresa en Huelva "que no son otra cosa que poblados chabolistas en el que viven, si eso se puede llamar vivir, centenares de subsaharianos, y ahora también de otras nacionalidades, en condiciones infrahumanas, dispuestos a trabajar en la recogida de la fresa fundamentalmente y sin ningún tipo de seguridad laboral o acogida social". "Da escalofríos pensar qué sería de estas personas sin el apoyo de nuestra pequeña pero maravillosa Cáritas de Huelva", dijo.

Para añadir que estar en la realidad cotidiana exige una responsabilidad añadida que le plantea a la organización varios retos fundamentales. Uno de ellos es trabajar no sólo por los que están cerca, sino también por los que están lejos. "Por ello, debemos trabajar de forma coordinada y con espíritu de fraternidad tanto con las todas las delegaciones de Cáritas en España, como con las del mundo, de hecho, trabajamos en 70 países", relató. Otro de esos retos es lo que llamó la "denuncia profética; la defensa de los derecho y la dignidad de cada ser humano. No somos un partido político, ni un movimiento social... ni siquiera, en sentido estricto, somos una ONG: somos Iglesia y desde nuestro compromiso con los pobres y con el Evangelio debemos señalar también las causas que generan dolor y sufrimiento", puntualizó Bretón, quien respondiendo en el coloquio a una pregunta del director de el Día, Juan Ruz, reconoció que cada vez que publican su estudio en el que se denuncia la situación de pobreza que vive España recibe una llamada desde el Gobierno, por lo incómodo que les resultan los resultados del mismo. "Vamos a hacer ahora ese informe por comunidades autónomas, por lo que después de darlos a conocer espero al menos 17 llamadas", dijo Bretón. "Seguiremos apostando por denunciar las causas de un mundo injusto, seguiremos estando al lado de los que más sufren y seguiremos trabajando en el seno de la Iglesia luchando por la injusticia y siguiendo la inspiración del Papa Francisco", añadió Bretón.

En el desayuno-coloquio patrocinado por el Cabildo Catedral de Córdoba el presidente de Cáritas Diocesana España repitió hasta en dos veces que "ojalá tuviéramos que cerrar Cáritas porque la sociedad ya no nos necesitara", pero insistió que ese cierre "es un utopía a día de hoy". "No vamos a solucionar grandes cosas, pero vamos a ir tapando algunas de las grietas que se van produciendo en la sociedad, y una muy importante, por esa pobreza enquistada con la que convivimos, es la que representa la inmigración", apuntó. Destacó el eslogan de la actual campaña de Cáritas: Tu compromiso mejora el mundo. "La falta de compromiso es lo que caracteriza nuestra sociedad: en las relaciones, en la pareja, la familia, en lo social, en la política, en lo cultural… En Cáritas vamos contracorriente porque sí hablamos de compromiso y con toda la actualidad y el rigor que nos exige la realidad; queremos comprometernos especialmente con la movilidad humana, el cuidado de la creación, la economía solidaria y el reforzamiento, sostenibilidad de nuestras actividades en materia de cooperación internacional. Queremos comprometernos con el que busca y no encuentra, con el que pasa hambre y sed de justicia, de compañía, de ilusión y de esperanza", defendió Bretón.