Rajoy cita a sus barones para tratar la financiación autonómica

Toque de corneta. Mariano Rajoy ha citado a los presidentes autonómicos del PP y a los dirigentes del partido en cada comunidad el próximo lunes en Madrid para una reunión y almuerzo donde se abordará el nuevo modelo de financiación autonómicas. Hasta ahora, el Gobierno del PP no ha dado señales de iniciar el proceso, no hay un documento base y más allá de las declaraciones de Rajoy y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tampoco se sabe si hay voluntad de aprobar un nuevo sistema. Unas veces, la excusa es que no hay Gobierno en Cataluña y otras, la falta de acuerdo para los Presupuestos de 2018. A la reunión acudirán, además de Rajoy y sus barones, el ministro Montoro, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y el coordinador y vicesecretarios de la organización, entre ellos, Javier Arenas. La reunión llega en el momento en que Rajoy ha decidido activar la actividad del PP y de su Gobierno ante la cercanía del próximo ciclo electoral y el crecimiento de Ciudadanos.

El PP niega que la reunión tenga que ver con una reacción al último sondeo del Centro de investigaciones Sociológicas (CIS), que recoge un importante crecimiento de Ciudadanos, aunque no lo suficiente para adelantar a los dos grandes partidos. Pero lo cierto es que la última vez que Rajoy se reunió con el partido fue a mediados de enero, después de las elecciones catalanas, y allí no se oyó ni una sola voz crítica. Fuentes de la Consejería de Hacienda manifestaron ayer a Europa Press su "sorpresa" ante el anuncio de Montoro y han insistido que "urge una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para hablar de financiación". "El país necesita órganos multilaterales y diálogo institucional y no sectarismo de partido en torno a un tema esencial como la financiación", aseveraron.

Ni las autonomías gobernadas por el PP tienen pistas del modelo de Montoro

En otras negociaciones de modelos de financiación, anteriores presidentes también reunían a sus líderes regionales, ya que el sistema no sólo enfrenta a personas de distintos partidos, sino a comunidades entre sí, aunque sean del mismo color. Zapatero tuvo que reunir en Moncloa varias veces a los entonces presidentes Manuel Chaves y José Montilla. En esta ocasión, algunos presidentes autonómicos del PP están deseosos de que se les explique cuáles son los planes sobre la financiación. Ni Galicia ni Madrid, donde gobierna los populares, han planteado una urgencia de la reforma, porque el modelo actual no les perjudica. Sin embargo, Madrid puede terminar aliándose con los intereses de las comunidades ricas, las que soliciten mayor corresponsabilidad fiscal y un mayor beneficio para las autonomías que son contribuyentes netas del sistema.

Ésta es la clave de bóveda de las discusiones entre autonomías. Las que aportan fondos al sistema de modo neto, caso de Madrid, Cataluña y Baleares, querrán conservar mecanismos que les procure más dinero. Es un principio contrario al de igualdad entre españoles, y es en parte responsable de los desaguisados de los sistemas de financiación, que trata de responder a dos criterios contrarios.

La propuesta de la Junta de Andalucía es que la nivelación entre comunidades sea aún mayor. Ahora, se intenta que el gasto para los servicios fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales) sea suficiente y equitativo, pero el resto de las competencias autonómicas quedan vinculadas a otros criterios. Eso provoca que, en tiempos de falta de recursos como los vividos durante la crisis, las comunidades más pobres tengan que desviar fondos de esas competencias mal dotadas a los servicios fundamentales. La propuesta de la Junta corrige este factor y, además, incluye un aumento de los fondos para el conjunto de las autonomías de unos 16.000 millones de euros. El Gobierno andaluz propondrá que ese incremento proceda de una mayor participación autonómica en la recaudación del IVA, que pasaría del 50% actual a un 75%.

De modo paralelo, en el Parlamento andaluz se está tratando de consensuar una propuesta, de modo que la Junta tenga más fuerza para negociar con el Gobierno central. Hay un acuerdo básico, aunque el PP, por ejemplo, no está de acuerdo en aumentar la participación autonómica en el IVA. Tampoco se sabe cuál será la propuesta de los populares para el conjunto. Habrá que esperar, al menos, hasta el próximo lunes.

Podemos e Izquierda Unida son los que se aproximan más a las tesis del PSOE andaluz, mientras que Ciudadanos se ha descolgado, sorpresivamente, con una posición a favor del principio de ordinalidad. Según éste, las comunidades más ricas no podrán tener menos recursos por habitante que las regiones más pobres, las que son receptoras netas del sistema.