Protesta en la Agencia de Medio Ambiente por el "paripé" del convenio

Varios centenares de trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) -dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- protestaron ayer por las "inaceptables" propuestas de la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo, que consideran un "paripé". La concentración ante la puerta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas -en el edificio Torretriana, ubicado en la Isla de la Cartuja de Sevilla- fue convocada por CGT y el SAT. Posteriormente hubo una marcha hasta la sede de la Amaya.

"Ha habido una buena participación, pero no nos ha recibido nadie", indicaron fuentes de los sindicatos convocantes, que tras un receso en el calendario de movilizaciones para ver cómo iba la mesa de negociación, han vuelto a protagonizar protestas porque "estamos viendo que la mesa es un paripé".

Un portavoz de CGT explicó que "tras recibir noticias por parte de la dirección de Amaya de que en dicho convenio no se podrá incrementar la masa salarial ni un céntimo, ni tan siquiera en los complementos, a excepción de la antigüedad, cuya propuesta es darla progresivamente cada año, nos parece inaceptable que un dispositivo como es el dispositivo Infoca, dedicado a combatir los incendios forestales y que está reconocido como el mejor de Europa, no pueda incrementar después de once años nuevamente sus salarios, cuando vemos que en otras comunidades como Extremadura o Valencia sí que se ha incrementado dicha masa salarial en los dispositivos contra incendios".