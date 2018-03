Presentan 2.500 firmas a la Fiscalía para que investigue a 'Spiriman'

Un grupo de usuarios del Servicio Andaluz de Salud encabezado entre otros por el cantaor Juan Pinilla presentó ayer en la Fiscalía de Granada un documento con 2.500 firmas para pedir que se investigue al médico de urgencias Jesús Candel, conocido como Spiriman, como posible autor de delitos de odio.

El mismo movimiento ciudadano presentó un escrito similar ante el Colegio de Médicos de Granada para pedir la inhabilitación como facultativo de Candel, un documento que resaltaba insultos a profesionales sanitarios y medios de comunicación y que el órgano colegiado desestimó.

La iniciativa apunta a posibles delitos de odio contra mujeres y personal sanitario

Los firmantes instan a la Fiscalía que actúe de oficio ante la existencia de posibles delitos de incitación al odio contra mujeres, periodistas y personal sanitario y que lo hacen al considerar que Candel mantiene en redes sociales su campaña de desprestigio "con un nivel de agresividad importante". El escrito apunta insultos a diferentes periodistas regionales y nacionales, y comentarios ofensivos contra sanitarios, especialmente mujeres.

Pinilla incidió, en respuesta a comentarios anteriores del médico, en que no actúa por ser militante del PSOE porque no lo es, y que seguirá acudiendo a manifestaciones en defensa de la sanidad pública, pero que no apoyará insultos y discursos que pueden alertar el odio.