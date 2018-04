La Policía aborta en Algeciras la llegada de casi 9 toneladas de cocaína al mercado

Seis detenidos, 8.740 kilogramos de cocaína, más de 3.000 millones de euros de valor en el mercado. El mayor alijo aprehendido en España y el mayor encontrado en un contenedor en el continente europeo arroja cifras mareantes. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria encontraron el pasado domingo en un contenedor en el puerto de Algeciras una fortuna en cocaína de gran pureza, recién llegada desde Colombia y destinada a repartirse por toda Europa.

La droga estaba escondida entre 1.080 cajas de plátanos. Había partido desde el puerto de Turbo (Colombia) en el buque Lucie Schulte, que estaba siendo vigilado por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. El hallazgo del pasado domingo no fue casualidad: era el resultado de una investigación conjunta, y muy concienzuda mediante la que se venían controlando las operaciones de la empresa expedidora de la mercancía en Colombia y de la empresa importadora en España. Gracias a la colaboración internacional se tuvo conocimiento de un envío sospechoso de transportar sustancia estupefaciente dirigido al puerto de Algeciras.

Uno de los seis detenidos es un guardia civil que fue arrestado en AlgecirasEl éxito de la operación es fruto de la colaboración internacional

La expedición sospechosa estaba compuesta por tres contenedores, que fueron revisados el domingo 22 en el Puerto de Algeciras por parte de agentes de la Policía y funcionarios de Vigilancia Aduanera. El escondite no era el más sofisticado al que se enfrentaban las fuerzas de seguridad: en uno de los contenedores, en cajas con el reclamo de Nutritious bananas, la droga aparecía bajo una capa de plátanos, no inserta en fruta como en otras ocasiones.

La cocaína fue descargada, pero se decidió continuar con la entrega del contenedor de forma vigilada, para poder identificar a los responsables de la operación. El seguimiento del contenedor llevó a los investigadores hasta una nave en Málaga. Allí fueron detenidas tres personas relacionadas con la empresa importadora, Aurelio F. M., José Carlos F. A. y Juan José C. H. Otros dos empresarios miembros de la organización que se habían dado a la fuga también fueron finalmente arrestados: Willian François R. I. y Roberto R. H. Se trata de dos personas de nacionalidad francesa y residentes en Málaga cuya detención ha sido posible gracias a una orden europea de detención y a las gestiones de la Aduana francesa y la OCN de Sirene España. A ellos se sumaba un sexto detenido en la madrugada de ayer: un guardia civil que era arrestado en Algeciras. No obstante, explicaba por la mañana el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la operación seguía abierta y no se descartaban nuevas detenciones.

Zoido fue el encargado de explicar los pormenores de la operación en el Centro de Inspección no Intrusiva de la Aduana del Puerto de Algeciras, junto al escáner que se emplea para revisar algunos camiones. Rodeado de palés cargados de cocaína y de representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de Vigilancia Aduanera, el ministro alabó la actuación de los agentes y los funcionarios en una operación que "muestra que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad. Seguiremos por tierra, mar y aire", remarcó. El ministro estuvo acompañado por el director general de la Policía, Germán López; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el director adjunto de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, Ángel Delgado, y el delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Jorge Ramírez.

La aprehensión llevada a cabo en Algeciras por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria es la mayor de la historia del narcotráfico en España en todos los medios de transporte y supone también la mayor cantidad intervenida en un contenedor en toda Europa.