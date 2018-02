Podemos confía en acordar con Ciudadanos la reforma electoral

La reforma de la Ley Electoral en Andalucía, como a nivel estatal, adquiere tintes naranjas y morados. La parlamentaria de Podemos Esperanza Gómez, mostró ayer su optimismo por el "clima de entendimiento" que hay entre su partido y Ciudadanos a nivel estatal para avanzar en una reforma que se pueda trasladar a Andalucía y que ayude a terminar con la "desafección" de la ciudadanía con la política.

Antes de participar junto al diputado Juan Ignacio Moreno Yagüe en un debate sobre la reforma de la Ley Electoral en Sevilla, Gómez defendió que hay que "aprovechar" esa sintonía a nivel nacional para que "Podemos Andalucía y Ciudadanos trabajemos juntos" y avanzar en la reforma del sistema electoral también en Andalucía. Gómez explicó que en Podemos creen que hay asuntos que podrían suscitar el consenso de todos los grupos parlamentarios. Por ejemplo, se refirió al hecho de que se regulen los debates entre los candidatos, como recoge el Estatuto de Autonomía.

El partido morado también defiende que la propaganda electoral en los medios de comunicación "se mida por criterios periodísticos y no en función de la representación parlamentaria al milímetro" de cada fuerza política, una reclamación con la que quieren hacerse eco de "las reivindicaciones que han hecho en este sentido los periodistas".

La parlamentaria morada, que es profesora de Derecho Constitucional, hizo hincapié en que "hay que hacer el sistema más proporcional, pero sin dejar de lado las provincias" porque "todos los territorios tienen que estar representados, pero mediante un mecanismo que sea más proporcional".

Tras criticar que el PSOE y el PP "no quieren hacer ningún cambio" porque podría perjudicarles en la representación que obtienen en virtud del método que se aplica actualmente, Gómez señaló que otro de los puntos que defiende Podemos es que las listas sean abiertas, pues así "se favorece también la democracia interna en los partidos" y "hace una relación más intensa del elector con el representante". Entre otras reclamaciones, entienden que es fundamental reformar el voto rogado en el extranjero, "que impide que mucha gente vote no porque no quiera, sino porque su voto no llega a tiempo".