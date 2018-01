Pérez Tapias alerta al PSOE contra su sector más "españolista"

"En el PSOE hay un sector liberal y españolista que, de alguna manera, ha acabado imponiendo sus tesis". Este es el diagnóstico de José Antonio Pérez Tapias, ex diputado socialista pero "socialista por convicción", como se define en su perfil de Twitter, que puso fin recientemente a 25 años de militancia en el partido debido a las profundas discrepancias que mantiene con la dirección del PSOE. Pérez Tapias disputó el liderazgo del partido en las primarias de 2014 al secretario general, Pedro Sánchez. Su marcha, dijo, fue "un acto de lealtad al partido" que se le ha quedado "muy estrecho". Ahora, quiere contribuir a "forjar alianzas más amplias" con la izquierda.

La crisis de Cataluña y la posición de la cúpula del PSOE ha sido el detonante del divorcio de Pérez Tapias con el partido, aunque él explica que más allá del tema catalán están "la crisis del Estado y la salud de nuestra democracia. En el partido se ha debatido esto con más o menos intensidad, pero hay un tope que no se pasa y es necesario mantener este debate y llevarlo al espacio social y abrirlo a otras fuerzas políticas. He dejado el partido para no generar malentendidos, porque cuando manifestaba ciertas opiniones algunos entendían que me posicionaba contra el secretario general, cuando sólo planteaba propuestas que había que poner encima de la mesa".

Pérez Tapias, que asegura que "no voy a desembocar en Podemos", carga contra el "espíritu demasiado sectario en los partidos, que no se soportan las ideas y las propuestas nuevas". Y con respecto a su relación con la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, sostiene que "en Andalucía, en los ámbitos socialistas, se ha ridiculizado una expresión como la de 'nación de naciones' que en su momento avaló el propio Felipe González. Ya me dirá en qué posiciones estamos... El PSOE de Andalucía tiene que hacer valer sus logros, pero desearía que jugara un papel más abierto, más proclive al diálogo.