Patricia Ramírez escribe una carta a su hijo Gabriel Cruz

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, ha escrito una carta dirigida a su hijo con motivo del Día de la Madre en la que le expresa al pequeño, por cuyo asesinato esta encarcelada Ana Julia Quezada, su deseo de poder creer en milagros para poder vivirlo "un minuto más". "Ahora suena (...) Gloria a ti de Rosarillo. La escucho y de repente a mi cabeza se me viene confesarte que sé que tengo que vivir con tus recuerdos. Pero hay una parte de mí que espera volver a verte, escucharte, sentirte, más allá, en un milagro. ¡Dios! Cómo me gustaría creer en los milagros y vivirte un minuto, sólo un minuto más", dice en la misiva remitida a los medios.

La madre reconoce que sueña con ello y que piensa que se quedaría "atónita" observando al niño, dejando que marcase los "tiempos" y memorizando sus "miles de expresiones en pocos segundos".

La mujer evoca así, en el Día de la Madre, la figura de su hijo asesinado

"Si sigo soñando se me viene tu carita y ojos tiernos, a la vez que te me acercas pidiéndome mimitos, dejando aflorar tu ternura y limpieza. Imagino cómo te abrazarías y seguro que te encogerías como un paquetito entre mis brazos y me hablarías, primero triste, diciéndome lo que me echas en falta y lo que esperas que haga por ti", escribe Patricia.

A continuación, la madre reproduce un supuesto diálogo, en el que el pequeño le confiesa a su madre que fue él el que mandó una calavera portuguesa a la costa de Almería que tanto les "enamora" a los dos para que supiese que está con ella.

"¡Lo sabía mami! (me dirías) porque hablábamos mucho de ellas, y recuerda que Víctor, el gran buceador, nos dijo que era imposible verlas en nuestro mar. Creo que, después, se haría el silencio y nos miraríamos. Te diría 'te quiero' y tu responderías: 'Yo más'. '¡infinito!', yo te respondería, 'mas infinito elevado al infinito'. Y después nos quedaría el silencio enamorado y nos despediríamos".