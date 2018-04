El PSOE afea al PP que "no se indigne" por la falta de financiación

El PSOE criticó ayer el "cinismo" del PP andaluz, que se "indigna muy efusivamente" por la situación de la sanidad en Andalucía o la atención a la dependencia, pero no por la falta de fondos estatales que llegan a la región. "¡A ver si se indigna alguna vez por la financiación injusta!" que recibe Andalucía, espetó la secretaria de Formación y Nuevos Afiliados del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, quien criticó "el desahogo total" del PP cuando critica los servicios que presta la Junta.

"No se indigna por el hecho de que recibamos 42 euros menos que la media española, por el trato discriminatorio, por la asfixia financiera y por el machaque a Andalucía", insistió la política jiennense, que cree que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha "cebado y bien" con Andalucía, con un recorte "brutal" de las inversiones. "No se entiende que a la derecha se le llene la boca con lo mal que está Andalucía", reiteró Férriz antes de agregar que "si estamos tal mal, ¿por qué no ayudan un poquito a Andalucía, que también es España".

En su opinión, el ejemplo "más claro" de la discriminación que sufre Andalucía es la falta de inversión para la línea Algeciras-Bobadilla. "Los Presupuestos del Estado, se miren por donde se miren, son malos para esta tierra", sentenció la dirigente socialista.