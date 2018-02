El PP denuncia la estrategia de la Junta para no reclamar el dinero defraudado

El PP denunció ayer una estrategia premeditada del Gobierno andaluz para no reclamar responsabilidad civil a los acusados en el caso de los ERE y registrará un escrito judicial, esta semana, para intentar ejercer esa exigencia de las cantidades defraudadas. El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, aludió a un "proceder premeditado" del Ejecutivo autonómico para no pedir esa responsabilidad civil cuando se apartó de la causa. Para tomar esa decisión -informó Venzal en una rueda de prensa- era necesario un acuerdo del Consejo de Gobierno, por lo que exigió a la presidenta, Susana Díaz, que explique cuándo y por qué su Gobierno tomó esa decisión y, en caso de que no lo haya hecho, que aclare entonces quién dio la orden a los letrados para actuar.

Aunque el hecho de que la Junta no pidiera la responsabilidad civil, conllevaba que el PP y la Fiscalía tampoco pudieran hacerlo, Venzal adelantó que su partido va a registrar un escrito para intentar reclamar las cantidades defraudadas. Los populares temen que todo esto sea una estrategia organizada por Díaz para no reclamar esos fondos. Venzal criticó que la Junta sólo informó de que se reservaba la reclamación de responsabilidad civil cuando se le daba traslado únicamente a ella, sin que el resto de las partes personadas tuvieran conocimiento de esos escritos.

Para el PP, este procedimiento es un auténtico "escándalo", ya que la ley de la Administración de la Junta establece que para no ejercer la reclamación de responsabilidad civil debe haber un acuerdo del Consejo de Gobierno. "No lo hizo, y si lo hizo, no nos consta", agregó Venzal, para quien está en riesgo la posibilidad de reclamar las cantidades defraudadas.