El PP busca carteles

Las elecciones municipales han sido la vanguardia electoral del PP, las elecciones que anticipaban los éxitos o fracasos en los comicios autonómicos. Cuando queda un año para las elecciones locales de 2019, el PP andaluz está a punto de nominar a sus candidatos a las ocho alcaldías. La intención del partido es que sus principales candidatos estén elegidos antes de la segunda semana de abril, cuando se celebrará la convención nacional en Sevilla con la presencia de Mariano Rajoy. Ésta será la pista de salida para el próximo ciclo electoral, que comenzará con las andaluzas, seguirá con las europeas, locales y autonómicas en junio de 2019 y finalizará con las generales. Pero la derrota que sufrió la formación en los ayuntamientos en 2015 se está dejando notar aún, ya que allí donde sus alcaldes no pudieron gobernar, a pesar de haber ganado, no han surgido otros nombres para realizar el relevo. Y a ello se suma la situación especial de Cádiz y Málaga, donde siguen pendientes de que Teófila Martínez, ahora en la oposición, y el alcalde Francisco de la Torre decidan si vuelven a presentarse. En Sevilla, el portavoz Beltrán Pérez puede consolidar su opción frente a José Luis Sanz, una de las promesas populares que hasta ahora se ha quedado pendiente. En Granada y Córdoba sí hay dos posibles candidatos, mientras que en Huelva hay una absoluta laguna. Se está a la búsqueda de un cartel.

Las municipales de 2015 no fueron buenas para el PP, una negociación de última hora a dos manos entre su líder andaluz, Juanma Moreno, y Mariano Rajoy, vía Ciudadanos, salvó las ciudades de Jaén, Almería y Granada, aunque esta última se perdió, posteriormente, debido a la detención del regidor por un caso de corrupción. Los actuales alcaldes jiennense y almeriense, Francisco Javier Márquez y Ramón Fernández-Pacheco, se presentarán a estas elecciones por primera vez, ya que ambos llegaron al cargo al suceder a sus antecesores a causa de sendas dimisiones. Pero excepto en estos dos casos, el resto se mantiene bajo la duda.

La peor posición es la de Huelva, sin un candidato y a la busca de un independiente

El malagueño Francisco de la Torre debe contestar al partido si desea presentarse para un mandato que, de agotarlo, le colocaría más allá de los 80 años. De la Torre lo desea, pero tiene que tomar una decisión en contra de la postura de su familia, que prefiere una retirada en estos momentos a causa de su edad y del legado cumplido. En el caso de que prefiera no presentarse, tendrá que dejar la Alcaldía en los próximos meses. Pero a excepción de esta duda, Málaga cuenta con un sucesor señalado desde hace años: Elías Bendodo, el actual presidente de la Diputación y líder de los populares en la provincia. Bendodo se lleva preparando para ello desde hace más de un mandato, pero si el relevo se produce mientras el PP esté en el gobierno municipal, le será más fácil presentarse como una continuación de un alcalde que cerraría su actuación con una buena aceptación popular.

Algo parecido ocurre en la ciudad de Cádiz, pero en versión negativa. Teófila Martínez no consiguió la mayoría absoluta en las elecciones, y fue desplazada por un desconocido José María González, Kichi, cuyo partido, Podemos, no deseaba presentarse a los comicios locales. Kichi armó una lista casi con retales y gobierna gracias al PSOE, ya no es un desconocido y comienzan a asentarse en el Ayuntamiento. Digamos que no cae mal.

Hay quien sostiene que es casi imposible que un alcalde pierda su gobierno en el primer mandato; hay muy pocos casos, basta con no cometer errores graves y poner en marcha su propio mecanismo municipal. De este modo, aunque Teófila Martínez podría ganar en votos, necesita recuperar la mayoría absoluta para gobernar. Lo tiene muy difícil, y tampoco va a encontrar muchos sondeos que le aseguren lo contrario. Aunque ella está deseosa de volver a primera línea, es improbable que repita a sabiendas de que pasará otros cuatro años en la oposición.

Pero el problema del PP en Cádiz es que el largo mandato de Teófila Martínez no ha servido para perfilar un delfín: los que había, caso de Bruno García, parecen que se retiran de la primera línea. Los populares gaditanos andan barajando varios nombres, pero deben esperar a la decisión de Martínez.

Uno de los pocos alcaldes que perdió el ayuntamiento en su primer mandato fue Juan Ignacio Zoido, ex regidor de Sevilla y hoy ministro del Interior. Tras una sucesión forzada y revuelta, el portavoz municipal es ahora Beltrán Pérez y es quien tiene más opciones de ser el cabeza de cartel. En Sevilla no faltarían alternativas. José Luis Sanz, alcalde de Tomares y en su día el candidato de María Dolores de Cospedal para suceder a Zoido, figura siempre en las quinielas. En Sevilla todavía se vive una batalla entre quienes están en el círculo de Juan Ignacio Zoido y María Dolores de Cospedal frente a nuevos dirigentes situados en torno a Javier Arenas y que son quienes ganaron el congreso provincial. El presidente del los populares andaluces, Juanma Moreno, ha optado por soslayar la recurrente pugna del PP hispalense, complicado como pocos. De todos modos, Beltrán parece contar ya con el apoyo de Mariano Rajoy, ha compartido escenario en un acto reciente en Sevilla y, frente a otros, ya es concejal y cabeza visible del grupo en el Ayuntamiento.

Donde sí hay un posible candidato de Cospedal es en Córdoba. Salvo sorpresas, José María Bellido será el cabeza de cartel. Se trata de un hombre del anterior alcalde, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad. De los hombres de Zoido, es el único que se está salvando de la erosión de la exposición pública de un ministerio muy cuestionado incluso dentro del PP. Nieto se reserva para tiempos futuros, él fue el último preferido de Cospedal. En caso de que Juanma Moreno falle en las próximas autonómicas, será uno de los hombres que quieran jugar en la sucesión.

El PP de Granada se vio sacudido por la detención y procesamiento de José Torres Hurtado, el anterior alcalde. El líder del partido en la provincia, Sebastián Pérez, es el más firme candidato a sucederlo en la carrera municipal. Como en el caso de Bendodo en Málaga, Pérez lleva años preparándose para este salto.

Donde sí hay un problema, y grave, es en Huelva. En la capital onubense no hay un candidato claro, andan buscando a algún independiente ante la incapacidad del líder provincial, Manuel Andrés González, para encauzar la crisis popular que estalló después de la salida del anterior alcalde. A pesar de que la secretaria general del partido, Dolores López, es de esta provincia y de que Juanma Moreno parece controlar la circunscripción, Huelva padece el vacío de la sucesión que hay en Cádiz, aunque la crisis se extiende a otros municipios, caso de Almonte.

Los populares onubenses están buscando a un independiente para llenar el vacío dejado por la ausencia de quien fuese uno de sus alcaldes más populares, Pedro Rodríguez, pero conseguir el compromiso de una personalidad para una batalla en la que hay grandes riegos de perder dificulta la operación. Suenan varios nombres, pero sólo es eso: voces que tratan de esconder el perfil plano en el que esté partido anda sumido en Huelva.