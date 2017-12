El PP arremete contra Díaz por "coger las riendas de la defensa" de Chaves y Griñán

La encendida defensa que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hizo la semana pasada de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes se refirió como dos personas "honestas y decentes" que no se han llevado "ni un duro" y que están sufriendo un "ataque salvaje" con motivo del escándalo de los ERE fraudulentos, tuvo ayer la respuesta del PP-A. Su vicesecretaria de Sociedad del Bienestar, Ana Mestre, cargó contra la jefa del Ejecutivo, a la que acusó de tener una actitud "intolerable e impropia" al confundir su papel como presidenta de la Junta con el de secretaria general del PSOE-A.

Mestre conminó a Díaz a dejar trabajar a los jueces y colaborar con ellos en vez de "coger las riendas de la defensa de Chaves y Griñán". La parlamentaria popular recriminó a la presidenta que pretenda "exculpar" ante la opinión pública a Chaves y Griñán "falseando la realidad del caso ERE" y le preguntó a Díaz si se ha olvidado de informaciones que se han conocido en los últimos años y que, en su opinión, "no son menospreciables". Entre ellas, Mestre citó "cómo se gastó Guerrero [el ex director general de Empleo] el dinero en drogas y fiestas, los millones que fueron a empresas de ex concejales socialistas, o los cargos y militantes del PSOE que fueron jubilados como intrusos, entre ellos el ex consejero Antonio Fernández".

"Susana Díaz ha cogido la bandera de la defensa a ultranza de Chaves y Griñán y esperemos que no pretenda poner en marcha la maquinaria del Gobierno andaluz para lavar la imagen de los ex presidentes y también de ella misma, quien llegó a la Presidencia de la Junta como consecuencia del caso de los ERE", apuntó Mestre.

Tanto el Gobierno andaluz como el PSOE-A han pretendido "dar carpetazo" al caso de los ERE "desde el principio", denunció la dirigente del PP-A, quien recordó que "se presionó a la juez Alaya de manera personal, se recortaron medios a la Justicia, se criticó a la Guardia Civil, se retiró la acusación de la Junta y se ha pedido el archivo de la causa".

Mestre abundó en que la presidenta de la Junta diga que los populares "quieren ganar en los tribunales lo que no ganaron en las urnas" y se preguntó si el PSOE-A "llegó limpio a las autonómicas". "¿Qué mayor beneficio que ganar unas elecciones dopado?", agregó.

En este contexto, exigió: "Que no confunda Díaz a la gente, el PP-A no quiere revisar el resultado electoral, aunque si fuera así, a lo mejor se le retiraba algún título". Por todo ello, Mestre pidió que cese en su actitud de querer poner en marcha "un juicio paralelo con declaraciones impropias. El destino de Chaves y Griñán está en manos de los jueces y no de Díaz".