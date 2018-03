El PP asegura que la Junta no ha ejecutado en 2017 "casi 1.700 millones" en inversiones

El PP-A denunció ayer que el Gobierno andaluz ha dejado de ejecutar "casi 1.700 millones de euros", concretamente 1.691 millones que representan un 43,5%, de las partidas de inversiones reales de las cuentas autonómicas del pasado ejercicio, lo que es, a su juicio, una muestra de que "la tónica de Susana Díaz es la parálisis" al frente del Ejecutivo andaluz. La portavoz del PP en el Parlamento, Carmen Crespo, se basó en los datos registrados en la Oficina de Control Presupuestario a 31 de diciembre -es decir, con elpresupuesto cerrado- para afirmar que esta falta de ejecución supone "1.700 millones de oportunidades que no han llegado a los andaluces", y que "lastra el desarrollo económico de Andalucía".

"Más dinero para Andalucía no cambia una mala gestión, mejora una buena gestión", advirtió Crespo, que señaló que la consecuencia de ello es, por ejemplo, "la bajada del 6,1% de la inversión extranjera en la comunidad el pasado año". En concreto, la portavoz del PP aseguró que en infraestructuras educativas, de los 173 millones presupuestados, "se deja sin ejecutar 90 millones", mientras que en sanidad, de los 132 millones previstos, no se han gastado "71 millones destinados a hacer hospitales, centros de salud y acometer mejoras en el equipamiento". En materia de Medio Ambiente, de los 224 millones que contemplaban las cuentas del pasado año, "se dejan sin ejecutar 132", mientras que de los 574 millones destinados a infraestructuras de transportes, no han invertido 281 millones, igual que ocurre con el sector de I+D+I donde han dejado de gastarse "140 millones de los 349 presupuestados".

Crespo cifró en 3.000 los millones "que ha habido que devolver desde que Susana Díaz es presidenta".