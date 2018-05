El abogado del PP y el de Griñán se enfrentan después de que el defensor "saludara" a un testigo antes de declarar

El abogado que ejerce la acusación popular del PP, Luis García Navarro, y el del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, representado por José María Mohedano, han protagonizado un duro enfrentamiento en la 59 sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico", después de que el letrado del PP preguntara a un testigo, el ex consejero de Empleo Manuel Recio, si había recibido instrucciones de Mohedano en los pasillos antes de prestar declaración ante el tribunal.

El incidente se produjo en el turno de interrogatorio del PP al ex consejero de Empleo Manuel Recio, a quien el letrado de la acusación popular interpeló sobre lo que había ocurrido en los pasillos de la Sala cuando se había acercado a hablar con él José María Mohedano. "Mohedano ha venido sólo a saludarme", ha explicado Recio, que también han negado que el letrado del ex presidente de la Junta le hubiese dado "instrucciones precisas" de lo que debía declarar.

Cuando le llegó el turno del interrogatorio a Mohedano, mostró su "protesta firme" ante el tribunal por la intervención del letrado del PP por "poner en duda su probidad", una protesta a la que se han sumado varios letrados de la defensa.

Mohedano ha añadido que también los letrados de la acusación del PP también han estado hablando "con otros testigos" y a él no se le ha ocurrido hacer tales insinuaciones, por lo que ha anunciado que cuando "lea lo que ha dicho", decidirá si actúa.

El letrado del ex alto cargo ha añadido que "es absurdo" el planteamiento del abogado de la acusación, puesto que, según ha afirmado, si hubiera querido decirle algo al testigo, no se lo habría comentado "tres minutos" antes de empezar la vista. Mohedano ha agrado que "no es la primera vez que pasa" esto con uno de los dos abogados de la acusación popular y, a continuación, tras haberle formulado varias preguntas al ex consejero Manuel Recio, ha ironizado al afirmar que "para haberle dado tantas instrucciones no recuerda casi nada".

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ha criticado la "insoportable insinuación de falta de probidad" realizada por la acusación popular.