El PP-A defiende que Andalucía será la región que reciba más fondos para empleo en 2018

El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP andaluz, Toni Martín, manifestó ayer que Andalucía "seguirá siendo la comunidad que más fondos reciba el próximo año del Gobierno de la Nación para las políticas activas de empleo", lo que pone de manifiesto "el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con los andaluces".

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que están representadas las comunidades, aprobó el pasado jueves el Plan Anual de Política de Empleo de 2018. El Gobierno destinará a este plan 2.018 millones de euros, si bien el reparto concreto por comunidades no se hará oficial hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Según explicó Martín en rueda de prensa, Andalucía recibió en el año que ahora termina 358,2 millones para empleo y fue también la comunidad que más dinero recibió. Esa cantidad, no obstante, fue inferior en un 3% a la recibida en 2016, un descenso achacable exclusivamente a "la mala gestión del PSOE y de Susana Díaz en esta materia". El reparto del año pasado fue muy criticado por el Gobierno andaluz, al considerar que penalizaba a la comunidad por su arbitrariedad y falta de transparencia.

Sin embargo, los populares andaluces consideran que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "conoce perfectamente las normas que rigen ese reparto, y esas normas dicen que si no cumples con tus obligaciones y no gestionas bien el dinero público, los fondos decrecen. Todas las comunidades lo han acordado así. Y todas cumplen escrupulosamente, todas menos Andalucía. Y por eso recibirán lo mismo o más que en 2017". "Andalucía ha dejado de recibir más de 900 millones de euros desde 2012 a 2017 porque sus responsables políticos no han sido capaces de hacer una gestión eficaz, y el año que viene pueden acabar decreciendo por el mismo motivo", indicó el dirigente del PP-A. Martín destacó, asimismo, el aumento del salario mínimo interprofesional en 2018 un 4%, y el compromiso de que hasta 2020 el aumento sea de un 20%.