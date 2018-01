El PP-A no entiende que PSOE y C's incumplan su acuerdo para rebajar el IRPF

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, lamentó ayer que los presupuestos de la Junta de 2018 no recojan una rebaja del IRPF pese a que se trata de una de las medidas recogidas en el pacto de legislatura entre los socialistas y Ciudadanos. "2018 empieza sin esa rebaja del IRPF y por tanto está perjudicando a las clases medias y a las personas que como pensionistas están cobrando una pensión y a las que no se le ha rebajado el impuesto del IRPF", señaló la dirigente popular.

Su formación llevará al Parlamento una propuesta de ley que "es de justicia" para rebajar dicho tributo para que "los andaluces no seamos los españoles que más impuestos pagamos". Asimismo, se refirió a la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones para sostener que los populares aspiran a una fórmula "mucho más ambiciosa" porque el modelo por el que apuestan es el de "Madrid, el 99% de bonificación del impuesto".

Crespo aseguró que se trata de un tributo "absolutamente injusto" que obliga a pagar a las "familias que llevan muchos años pagando". "Es decir, tus padres llevan pagando por un bien muchísimo tiempo y no tienen por qué volver a pagar precisamente en la muerte o fallecimiento de ese familiar de nuevo para poder tener tu bien por el que has pagado toda la vida" incidió.

Además, la portavoz parlamentaria del grupo popular sostuvo que las donaciones también deben estar exentas para que aquellos hijos que reciban dinero de sus padres en una "situación económica dificultosa" no tengan que pagar por ello. De esta forma, apuntó que a lo largo de 2018 se presentarán propuestas de ley para conseguir estos objetivos.

Al ser interpelada sobre la financiación autonómica, aseguró que existe un "compromiso del Gobierno de España" para reformar el actual modelo que "el PP no votó" y que impulsó un "Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y que fue aplaudido en Andalucía por Díaz y Griñán". Crespo recordó que en el Parlamento andaluz existe un grupo de trabajo que estudia este asunto y advirtió que si "los dos grandes partidos que gobiernan las comunidades autónomas, PSOE y PP, no se ponen de acuerdo", no será posible modificar en el Congreso de los Diputados una ley de financiación autonómica que depende de los votos de ambas formaciones.

"Lo que queremos es un gran acuerdo PSOE-PP que, desde luego, dé un paso hacia delante en la solidaridad entre comunidades autónomas y, por supuesto, en un sistema de financiación justo para todas las comunidades autónomas", afirmó la portavoz parlamentaria del PP-A. Sin embargo, advirtió al Gobierno andaluz que la ejecución de los fondos es "muy importante para los ciudadanos y para los andaluces" y añadió que si la Junta "no es capaz de gobernar, de ejecutar los fondos, pedir más recursos resulta realmente irrisorio".