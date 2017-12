El PP-A asegura que Díaz nunca contactó con Montoro para solucionar las 35 horas

La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha denunciado la "utilización rastrera" de los empleados públicos andaluces que cree que ha hecho la presidenta, Susana Díaz, con la jornada de 35 horas, y ha desvelado que nunca contactó con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para buscar una solución.

En una entrevista con Efe, López ha garantizado que el Gobierno central y el PP-A mantiene abierta la vía del diálogo, pero ha recordado que para eso debe haber voluntad de sentarse, mientras que "la presidenta nunca se ha puesto en contacto con Montoro, jamás, para solucionar las 35 horas, ni una llamada". Ha asegurado que la Junta tiene "la mano tendida" del PP, pero para eso debe buscar una solución con la que se cumpla la ley y que dé seguridad jurídica a los funcionarios. Ha dicho que se han producido muchas conversaciones del líder del PP-A, Juanma Moreno, con Montoro, y que siempre estuvo dispuesto a buscar una solución consensuada.

Sobre la solución que plantea la Junta instaurando 2,5 horas a la semana de trabajo no presencial, López ha indicado que cuando la propia consejera de Hacienda dijo que esperaba que el Tribunal Constitucional no la recurriera es "porque tiene dudas de que sea legal".

López ha lamentado que el Gobierno andaluz haya ido "de chapuza en chapuza" con este asunto y ha subrayado que "han salido incluso los sindicatos" a denunciar la "utilización" de los funcionarios. Ha recordado que Díaz prometió la jornada de 35 horas semanales en "plena campaña electoral", que después abrió una vía "a todas luces inconstitucional" y que ahora pone en marcha una solución con dudas sobre la seguridad jurídica de los empleados públicos, sin que se haya querido dialogar con el PP.

La número dos de los populares andaluces también ha denunciado esa falta de diálogo en la financiación autonómica, ya que no se les ha vuelto a llamar después de la ronda de contactos inicial que hizo la presidenta tras el verano.

López ha criticado que no haya unanimidad sobre este asunto ni en el propio PSOE, lo que ha argumentado en que el líder del PSC, Miquel Iceta, haya hablado de una hacienda propia para Cataluña. "Dentro del PSOE ni ellos saben lo que quieren", ha reprochado López, quien ha emplazado a Díaz a decirle al líder del partido, Pedro Sánchez, que se siente con Mariano Rajoy para convenir un nuevo modelo de financiación.

Antes de eso, la popular entiende que Díaz debe salir "a pedir perdón a los andaluces" por haber aplaudido el actual modelo cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo pactó con ERC, lo que le convierte en "corresponsable" de la situación.

Además, ha recalcado que desde el Gobierno central ya se ha dicho públicamente que hay que mejorar la financiación de las comunidades, pero el acuerdo debe ser de los dos grandes partidos "como mínimo".

Por otro lado, el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, ha criticado que "la confrontación política" entre la Junta y el Gobierno central por este caso ha llevado a una "situación absurda que podría haberse evitado si se hubiera planteado en otros términos, tanto por parte de una administración como de la otra".

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder de la formación naranja ha indicado que la Junta aprobó un decreto con "muchas sombras de duda" porque ya se había tumbado en otras comunidades "y de esos polvos vienen estos lodos"; mientras que el Gobierno "agotó todos los plazos para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional".

No obstante, Marín ha indicado que tras la resolución del TC que tumba que el decreto de las 35 horas, la Junta está actuando "bien", primero acatando la sentencia y después sentándose a negociar con los sindicatos, "buscando un punto de encuentro dentro de la legalidad que no vulnera ningún principio y que se da en otras profesiones".

También ha considerado "prudente y no un paso atrás" que el Gobierno andaluz remita al TC el acuerdo alcanzado con los sindicatos para que los empleados públicos puedan realizar 2,5 horas semanales de manera no presencial. "Si se pronuncia afirmativamente no habrá género de duda de que estamos cumpliendo con el marco legal que ha establecido la sentencia del TC", ha añadido.

El dirigente de Cs ha trasladado su preocupación al vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el control que se va a hacer de esas 2,5 horas semanales e incluso va a registrar una petición de comparecencia de Montero en el Parlamento para que explique qué fórmula van a utilizar.

Y es que, según ha mantenido, "no es lo mismo un profesor que está en un instituto o un enfermero que está en un hospital que otra serie de servicios, por lo que habrá que ver cómo se articulan esas horas de trabajo en casa". Marín ha pedido que se contemple la posibilidad de realizar media hora más diaria en el centro de trabajo y que quien lo considere se acoja a ello.