Núñez confirma la exclusión de Fernández de dos piezas de los ERE

"Nos limitamos, pues, a seguir los criterios fijados por la Ilustrísima Audiencia Provincial, Sección Séptima". Éste es el argumento que expone la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, para rechazar la petición de la Fiscalía de incluir al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo Juan Márquez, en distintas piezas separadas, después de haber sido excluidos ya con anterioridad de estas causas. Tanto Fernández como Márquez están procesados en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico en la concesión de las ayudas.

En las tres providencias, con fecha de 13 y 17 de abril de 2018, la instructora repite argumentación para rechazar la petición de la Fiscalía de volver a incluir a Fernández y Márquez en la causa que investiga el ERE de Egmasa, así como al ex director general en la pieza del ERE del restaurante sevillano de Río Grande.

La juez María Núñez "sólo" invoca el contenido de la providencia dictada por la Sección Séptima, "única que nos vincula en esta causa", en la que la Audiencia rechaza el incidente de nulidad planteada por la acusación que ejerce la Junta de Andalucía contra la exclusión del ex consejero de Empleo Antonio Fernández de la pieza separada por la ayuda a Calderinox. Así, la instructora recuerda lo expuesto en aquella providencia y es que "no existe la modificación del objeto del proceso de aquella otra causa -procedimiento específico- y sólo un mal entendimiento del Derecho Procesal Penal, cuando no una autojustificadora interpretación de los propios comportamientos procesales, puede llevar a hacer tal afirmación".