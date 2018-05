"NESS ahorra 1.000 litros de agua por persona al mes"

Este no es el primer es el primer apoyo que recibe este joven equipo. En este camino, ha logrado méritos y reconocimientos a nivel local y nacional : fue primer premio spin-off de la Universidad de Málaga en 2013 y Mejor Iniciativa Emprendedora de la Asociación de Jóvenes Empresarios en 2014, entre otros. "Estos logros nos han permitido promocionarnos como empresa en diferentes sectores a lo largo de toda España, generando una importante expectación. Pero sobre todo ha supuesto una ayuda económica para nuestra empresa en momentos en los cuales es tan difícil poder acceder a financiación para startups. Las ayudas son fundamentales, sin embargo, la burocracia que hay en todos los procedimientos hace que sean complejas, y además los plazos establecidos no siempre son lo más adecuados para el tipo de trámite que se gestiona", opina Eduardo Dueñas.

"Los sueños no solo se anhelan sino que se intentan". Con esta frase, Eduardo Dueñas anima a todos los emprendedores a empezar cuanto antes. "Las oportunidades están para el primero que llega. Además me gustaría recalcar la importancia de no ir a lo loco y hacer un plan de empresa. No vale sólo con tener una idea inicial, sino que es necesario responder a preguntas como: cuál es mi propuesta de valor, cómo la desarrollo, dónde la vendo y a quién, a qué precio, cómo, existen otras soluciones parecidas, cómo puedo diferenciarme, qué financiación necesito para llevar esto a cabo? Cuando somos capaces de responder a todas estas preguntas es cuando podemos decir que hemos comprobado nuestra idea de negocio.

Esto es en definitiva lo que se conoce como plan de empresa: la respuesta sistematizada de todos los interrogantes que van desde la idea original hasta que el producto está en manos del cliente y el dinero en nuestro bolsillo", concluye el CEO de Métrica6.