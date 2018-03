Moreno defiende que la elección de los candidatos ha sido "impecable"

"Un proceso impecable". Así define el presidente del PP-A, Juanma Moreno, la elección de los candidatos populares para las elecciones municipales, a la par que defendió que "se ha hecho por consenso" y con "el máximo respeto y sensibilidad" del presidente nacional del partido, Mariano Rajoy. Moreno, que se reunió en Málaga con los ocho presidentes provinciales del PP-A, afirmó, a preguntas de los periodistas, que ha seguido las propuestas de candidatos que le habían hecho las direcciones provinciales con "respeto a las decisiones de abajo arriba" porque "no se ha impuesto nada". Añadió que "ha habido debate en algunas capitales" y que "es normal" porque eso "es parte natural de la vida interna y democrática de un partido". Después de ese debate "se ha tomado una decisión en el ámbito provincial y en el regional", y ha recibido "el máximo respeto y sensibilidad" que Rajoy siempre muestra "hacia las propuestas del PP andaluz".

Moreno reiteró que el presidente del partido está "siempre en estrecha colaboración" con el PP-A, así como "la dirección nacional en su conjunto", y los populares andaluces tienen "plena libertad para plantear las propuestas más interesantes en términos electorales". El líder del PP-A admitió que le habría "gustado" una mayor presencia de mujeres en las candidaturas, pero en su partido "las cosas no se imponen, son de manera natural". "Hay ámbitos donde hay posibilidades de tener una candidata, porque hay una que quiere competir, tiene ilusión y tiene posibilidades, y en otros, no. Hemos contactado con algunas y no siempre es fácil, porque no todo el mundo tiene disponibilidad", explicó. También resaltó que el PP ha hecho "una importante apuesta por la participación de las mujeres en la política" y siempre lo ha hecho "de forma natural", porque en este partido "no hay cuotas".

Moreno apuntó que, con la elección de los candidatos, el PP-A "ha hecho ya los deberes y se ha adelantado al resto de fuerzas políticas y al PP en el resto de España". Ello se debe a "razones obvias", que en el próximo ciclo electoral "las primeras elecciones serán las autonómicas en Andalucía", y tiene la "responsabilidad de tener el partido engrasado y dispuesto para disputar las elecciones".

Sobre un posible adelanto de las autonómicas, señaló que cree que "las legislaturas está para cumplirse" y que "objetivamente no hay ni una sola razón para adelantar las elecciones". En este sentido, apuntó que "hay estabilidad parlamentaria y económica" y el PSOE "tiene un sumiso socio de gobierno como Ciudadanos, que le permite hacer prácticamente lo que quiera, como si tuviera mayoría absoluta". Según Moreno, sólo hay una "posible razón" para el adelanto: que el PSOE "piense primero en su interés en términos electorales antes que en el interés general de los andaluces". "Díaz tiene por delante un horizonte de complejidades judiciales con los ERE, con su socio de gobierno, que no está sacando el resultado que esperaba y en el propio PSOE, con cuestiones a resolver en clave interna", afirmó.