Moreno critica la "amnesia colectiva" de los ex presidentes Griñán y Chaves

"Nos lleva a una preocupación la distancia que ha tomado el PSOE durante todo el proceso de los ERE porque no acepta la autocrítica y, al no reconocer el problema, ha evitado que se adopten mecanismos que permitan, de cara al futuro, que una situación como esta pudiera volver a suceder", aseguró Nieto.

El PP-A no es el único partido de la oposición que reprueba las declaraciones de los ex altos cargos de la Junta. La portavoz adjunta del grupo parlamentario de IU Andalucía Inmaculada Nieto criticó la "falta de autocrítica" del PSOE-A ante este proceso judicial porque, a su juicio, eso "evita" que se pongan en marcha mecanismos de control para impedir que se repitan casos similares en el futuro.

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, criticó ayer la "amnesia colectiva" que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán "están sufriendo" en el juicio de que investiga los ERE fraudulentos. En unas declaraciones realizadas en El Puerto de Santa María (Cádiz), Moreno lamentó que los ex gobernantes andaluces no recuerden "absolutamente nada" en este juicio.

Sánchez ve "verosímiles" sus explicaciones

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó ayer que le "parecen verosímiles muchas de las cosas que ha dicho" el expresidente andaluz Manuel Chaves en el juicio de los ERE y que no tendría "ningún problema" en que volviera a afiliarse, si no tiene ninguna responsabilidad en los hechos juzgados. Pedro Sánchez insistió, en una entrevista en RNE, en su respeto a las decisiones judiciales y en que las responsabilidades políticas de Manuel Chaves y del también ex jefe del Ejecutivo andaluz José Antonio Griñán "ya fueron dirimidas". A ese respecto, el secretario general del PSOE recordó que Manuel Chaves dimitió como diputado y abandonó la militancia del Partido Socialista y señaló que, una vez que su responsabilidad política está asumida, lo que espera y desea es "que haya justicia" y que el ex presidente de la Junta de Andalucía tenga "la mejor de las defensas".