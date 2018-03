Montero duda de que Rajoy vaya a activar la reforma en 2018

María Jesús Montero cree que el Gobierno central de no tiene "el más mínimo interés" en promover una reforma del modelo de financiación autonómica en 2018. La titular de Hacienda y Administración Pública aseguró ayer durante un acto en Málaga que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "está propiciando peleas entre comunidades", lo que "no facilita el debate ni el consenso, sino todo lo contrario".

"La presidenta de la Junta y yo tenemos la absoluta seguridad de que el gobierno del señor Rajoy no quiere que en 2018 se aborde la reforma del modelo de financiación autonómica", insistió Montero, quien considera que al Gobierno central le "resulta más cómodo dejarse para ellos el mayor margen del déficit que concede Bruselas y apretar las tuercas a ayuntamientos y a comunidades autónomas", algo que impide "revitalizar" los servicios públicos dirigidos a los ciudadanos.

"Lejos de intentar solucionar el problema está dando largas, y que por tanto nos tememos que piense en pasar el 2018 sin que haya una propuesta por parte del Gobierno de España liderando el nuevo modelo de financiación económica", añadió Montero.

También calificó como una "magnifica noticia" el documento que la Junta va a presentar ante el Ejecutivo nacional, refrendado por todos los grupos políticos de la comunidad salvo por Ciudadanos, aunque espera que la formación naranja se sume al texto. "Ciudadanos plantea un criterio que no beneficia a Andalucía, que es el criterio de la ordinalidad, algo que la Junta no comparte", remarcó la titular de Hacienda antes de recordar que no son los territorios los que contribuyen a las arcas públicas, sino los ciudadanos con sus impuestos, por lo que cree que "todos tenemos derecho a que en Educación, Sanidad y Dependencia no haya diferencias significativas en ningún territorio de España".