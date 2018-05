Miles de personas muestran su repulsa a los narcos en Algeciras

"Esto no vale para nada. Lo que hay que hacer es legalizarlo para quitarles el negocio". Con los pocos pelos en la lengua que le quedan a una persona cuando ya hace tiempo que ha pasado los 70, una algecireña se envalentonó ayer en la Plaza Alta de Algeciras para aportar su idea contra el narcotráfico. El alarde de sinceridad de la anciana no le sentó nada bien a otra mujer de su quinta que se encontraba a la vera: "¿Qué dices? ¿Cómo se va a legalizar? Eso es una chalaura. Lo que hay es que perseguirlos y meterlos en la cárcel. Pero vamos, que este problema no es de aquí, que yo conozco mi pueblo. ¿O es que no hay droga y follones en todas partes?".

La discusión entre las dos mujeres, minutos antes de que comenzara la concentración contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, simboliza justo lo que los convocantes quieren evitar: desunión entre las personas que quieren combatir esta lacra. La cita, convocada por la plataforma Por tu seguridad, por la de todos, sirvió para escenificar en la Plaza Alta de Algeciras la refundación de aquel movimiento ciudadano contra la droga que en los 90 consiguió arrinconar a los narcos, pero -ahora se ha visto- no acabar con ellos.

Los convocantes pidieron un minuto de silencio por el niño Manuel Mancilla

"No nos resignamos. Nos hemos relajado y se han hecho fuertes, pero son pocos y vamos a ganar", expetó Paco Mena, uno de los veteranos de esta lucha, que vivió aquellos años de la heroína y sigue hoy en día dando la cara en una batalla que no ha terminado. Como Mena, aparecieron muchas caras conocidas del movimiento contra el narcotráfico: Miguel Alberto Díaz, José Chamizo y hasta Andrés Avelino, el eterno cura obrero de Pescadores. Junto a ellos estaban todos los alcaldes del Campo de Gibraltar, todos los partidos políticos, parlamentarios andaluces y nacionales, y todos los sindicatos policiales, que culminaron la tarde con emotivo comunicado: "Mientras tengamos fuerzas y medios seguiremos. Iros tranquilos a descansar (...) el enemigo del pueblo es nuestro enemigo", expresaron a través de Díaz.

El acto, seguido por miles de personas, comenzó con otro momento emocionante. Los convocantes pidieron un minuto de silencio por el niño Manuel Mancilla, muerto el pasado lunes en la playa de Getares.

El eje del acto fue la intervención del hombre que creó el movimiento antidroga en los 90 y que ayer volvió a tomar la palabra. José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz, pidió consenso, un plan integral para un Campo de Gibraltar que necesita "coger fuerzas" tras el espanto y resaltó que la mayoría de los ciudadanos son honrados trabajadores que sólo tolerarán "políticas partidistas" cuando se haya solucionado el problema. Con un Drogas no, trabajo sí, dio por concluida la concentración.

El primer paso de esa unidad lo dieron por la mañana Juan Lozano, secretario general del PSOE de Algeciras, y el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce (PP) con discursos similares que abogan no sólo por combatir el narcotráfico, sino también la mala imagen de la comarca en España. "Me llaman diciendo que si estamos en estado de guerra. Fuera de la comarca es importante que se traslade que aquí se trabaja y se hace una vida normal al margen de los últimos incidentes", explicó Lozano, quien abogó por resucitar la iniciativa puesta en marcha en 2008 en defensa de la imagen del Campo de Gibraltar, por la que se unieron todos los sectores de la sociedad. "Vamos a hacer hincapié en que se vuelva a poner en marcha. Pongamos cada uno un granito de arena para que vuelva a nacer y ponga en valor todo lo positivo que hay en la comarca", subrayó el dirigente local socialista.