Mejor mujer de Paco que esposa del alcalde

La figura de la consorte del alcalde de Málaga adquirió ayer una dimensión desconocida hasta la fecha. Rosa Francia, esposa de Francisco de la Torre, habló claro, en abierto contraste con la indecisión que sigue mostrando el regidor en el debate sobre si aceptará o no la propuesta de su partido, el PP, para que opte a la reelección en las elecciones municipales de 2019.

Ni ella ni sus hijos quieren que repita como cabeza de cartel. "Una de mis obligaciones es preocuparme de él, de su salud y sus descansos. Poner toda la sensatez posible para que el alcalde vaya pensando en despedirse", afirmó Francia, que también cuestionó la forma en que el PP está llevando el proceso de sucesión. "Yo no lo hubiera gestionado así, no quiere decir que se haya hecho mal", apuntó en una entrevista en la Cadena Ser Málaga, para después recordar cómo desde el inicio del mandato se anticiparon "filtraciones a la prensa, comunicados antes de tener acuerdos; estas cosas antes de que lleguen a la calle hay que hablarlas con sinceridad".

Francia insistió en su deseo de que su marido se despida de la Alcaldía cuando termine su mandato actual. De la Torre conoce el pensamiento de su esposa, que subrayó: "Otra cosa es que me haga caso". Sobre el papel de su marido, también tuvo ciertas objeciones. "No sé si lo ha hecho mal, pero sí le reprocho esa actitud de disponibilidad que ha dejado siempre abierta, porque hay que saber cortar y decir hasta aquí y se acabó". A pesar de ello, se mostró comprensiva. "Debe de costar mucho pensar en la despedida porque ha vivido muy entregado y despedirse siempre cuesta; me da mucha penica que llegue ese momento, pero hay que saber ser objetivos y pensar que ese momento llega y hay que saber afrontarlo".

Francia especificó que cuenta con el respaldo de sus hijos. "Como familia nos podemos permitir el lujo de ser absolutamente egoístas con él, y desde ese punto de vista no pienso en intereses políticos, ni de partido, ni de ciudad, sino en el interés de mi marido; creo que le conviene despedirse ya, cuando termine su compromiso", insistió.