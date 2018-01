Marín se ve preparado para presidir la Junta "en cualquier escenario"

Ciudadanos (C's) eleva el tono en la recta final de la legislatura. El líder del partido naranja en Andalucía, Juan Marín, aseguró ayer que está "dispuesto" a ser presidente de la Junta en el 2019 y en "cualquier escenario", y reiteró que el Gobierno andaluz le ha trasmitido que no habrá adelanto electoral y que pretende agotar el mandato. Además, advirtió un "leve distanciamiento" con los socialistas por el retraso que arrastran algunas de las medidas comprendidas en el pacto de investidura, por lo que insinuó que podría dejar de apoyar sus iniciativas en el Parlamento.

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos expuso estas reflexiones en una rueda de prensa tras confirmar que el pasado martes mantuvo una reunión de la comisión de seguimiento de los acuerdos que ha suscrito su partido con la Junta y el PSOE-A. "El Gobierno andaluz ha trasmitido a Ciudadanos que no habrá adelanto electoral y que seguirá trabajando en los compromisos acordados. Aunque el PP-A esté en precampaña electoral, no se ha acabado el mandato", aseveró Marín, quien criticó la actitud de los populares, a los que volvió a tender la mano para "trabajar, no para conseguir sillones".

Pese al "alto nivel" de cumplimiento de los acuerdos firmados, Marín admitió un "cierto distanciamiento" con el Gobierno andaluz en determinadas reformas legales que demanda su partido, por lo que advirtió que si no hay acuerdo "habrá confrontación" y las votaciones serán distintas. "Habrá confrontación, pero no estamos para derribar al Gobierno, eso es lo que pretenden el PP-A, Podemos e IU", sostuvo.

La causa de las disensiones entre Ciudadanos y el Gobierno regional estriba en propuestas como la reforma de la ley electoral andaluza y de la RTVA, en la limitación de mandatos o en la eliminación de los aforamientos.

Preguntado por si estaría dispuesto a ser presidente de la Junta en el 2019, con un presupuesto aprobado en esta legislatura, Marín contestó: "Estoy dispuesto a ser presidente en cualquier escenario, pero para eso tiene que haber elecciones y llegarán en su momento, en marzo de 2019".

Sobre la relación de Ciudadanos con el PP andaluz, el líder de la formación naranja insistió en que los populares pueden tener en su partido un "aliado para resolver problemas, pero no para garantizarle la Presidencia de la Junta a Juanma Moreno, si eso es lo que pretenden".

"Creo que el PP se equivoca y que Mariano Rajoy se ha equivocado al declarar la guerra a Ciudadanos, que es un disparate. El PP ha fracasado en Andalucía durante 35 años y va a seguir fracasando si sigue con la política de batalla y confrontación. Se equivocan de enemigo porque igual lo tienen dentro", sostuvo el líder de Ciudadanos.