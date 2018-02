Marín amaga con buscar aliados en el Parlamento lejos del PSOE

En Ciudadanos tienen prisa por que las leyes del pacto de investidura de Susana Díaz lleguen al Boja y ya aspiran incluso a aprobarlas sin la participación del PSOE. Lo ha sugerido esta mañana Juan Marín, que ha revelado que buscará apoyos en el resto de grupos del Parlamento para sacar adelante las normas que el Gobierno no termina de poner en marcha y que están en el acuerdo entre los socialistas y la formación naranja.

"No nos gusta el orden de prioridades del PSOE", ha explicado el político gaditano, que echa en falta un impulso a la Ley de Formación Profesional, aprobada por el Consejo de Gobierno, pero que no ha llegado aún al Pleno. También se ha acordado de la Ley Electoral, para cuya reforma hay un grupo de trabajo en la Cámara que tiene hasta julio para presentar sus conclusiones. En la formación naranja saben que, si no entra en el Parlamento en marzo, la nueva norma no podrá estar vigente antes de los próximos comicios. Por eso su intención es presentar su propio proyecto y buscar apoyos en el resto de fuerzas.

Marín tiene en quien mirarse, pues Ciudadanos y Podemos han revelado en los últimos días que están dispuestos a pactar en Madrid para sacar adelante una nueva Ley Electoral a nivel estatal. Los vetos cruzados entre las llamadas -en su momento- "fuerzas emergentes" desaparecen, ya que creen que son los más perjudicados por la legislación electoral y el reparto de escaños tras los comicios.

Sólo una de las once leyes incluidas en el pacto de investidura de Susana Díaz está ya en vigor. Hay dos que dependen del Gobierno central y una que ha sido descartada, pero las ocho restantes están en distintos momentos del trámite. Llama la atención la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Público Sanitario, que debe encarar la recta final. Y a esta norma también se ha referido Marín, pues considera que debe ser la solución a los problemas de la sanidad andaluza. "Si no se incluyen nuestras enmiendas la ley no saldrá adelante", ha asegurado Marín, que ha rechazado de pleno que su partido vaya a cambiar la estrategia parlamentaria en caso de que estas leyes no reciban el impulso necesario.