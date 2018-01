Marín saca pecho y afirma tener la llave del futuro gobierno de la Junta

Ciudadanos (C's) toma posiciones de cara a un posible adelanto electoral y asegura que sus votos serán determinantes para la gobernabilidad de Andalucía. El presidente del grupo parlamentario del partido naranja, Juan Marín, se mostró convencido de que cualquier futuro gobierno de la Junta "pasa ya" por su formación y advirtió que su apoyo no tiene un destinatario predeterminado. Así, negó tanto que el PSOE-A sea un posible socio preferente como que tenga un compromiso con el PP-A, al que acusó de ser incapaz de dialogar.

El dirigente de la formación naranja insistió en que el sentido de los votos de su formación "esté amarrado" al PSOE o al PP o que Ciudadanos vaya a ser "moneda de cambio" en Andalucía respecto a acuerdos de carácter nacional o que atañan a otras autonomías. "Creemos que cualquier posible Gobierno en Andalucía pasa ya por Ciudadanos. Esto es una aviso a navegantes, si Ciudadanos es quien necesita a otra fuerza para formar gobierno espero que tengan la misma actitud que tiene mi grupo porque es muy probable que se den posibilidades dentro año y medio cuando haya elecciones", afirmó.

Pese a los distintos acuerdos de investidura y presupuestarios suscritos con la Junta de Andalucía, Marín recalcó que el PSOE-A "no es un socio preferente" para su partido en el caso de que la aritmética parlamentaria lo permita en una futuras elecciones autonómicas. "Nuestro apoyo no estará condicionado ni por el PSOE ni por el PP. No hay ningún motivo que amarre el futuro de Ciudadanos para un próximo gobierno. No hay ningún compromiso ni con uno ni con otro", subrayó.

A pesar de las favorables encuestas publicadas, que sitúan a Ciudadanos como la única formación que crece en votos en Andalucía, el líder de la formación naranja no cree que haya un adelanto electoral, aunque precisó: "Salvo que algún sondeo dé al PP y Ciudadanos 55 diputados (mayoría parlamentaria). Siempre que eso no llegue el PSOE no creo que se vaya a preocupar". En su opinión, no hay motivos para convocar elecciones antes de tiempo al contar con unos presupuestos aprobados mientras la economía crece por encima del 3%. "No se entendería porque Díaz no está en la situación de Rajoy, pero si se produce estamos preparados", exclamó.

De cara al próximo periodo de sesiones, la formación situará sus prioridades en el impulso a distintas leyes relacionadas con la creación de empleo y el emprendimiento, así como en las reformas de la ley electoral electoral, de la RTVA, la Cámara de Cuentas y en el respaldo a la limitación de mandatos.

Marín volvió a advertir que si el 1 de marzo no hay un acuerdo en relación a la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, que aborda un grupo de trabajo en el Parlamento, su grupo presentará una proposición de ley, tal como anunció a la presidenta, Susana Díaz, durante una sesión plenaria. Además, confirmó su disposición a apoyar la propuesta del PP-A de limitar los mandatos de miembros del Gobierno andaluz a ocho años.

Respecto a la Oficina contra la Corrupción, el líder de Ciudadanos concretó que mantuvo una reunión con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, en la que le confirmó que comenzará sus trabajos antes de final de marzo.