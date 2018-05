La Junta recurrirá el fallo del caso Nevada ante las instancias que "sean precisas"

La Junta acudirá a las instancias judiciales "que sean precisas, sin descartar ninguna" para pelear en contra de la condena que le obliga a pagar una indemnización de 165,6 millones al promotor inmobiliario Tomás Olivo por la paralización de las obras del centro comercial Nevada Shopping de Armilla (Granada). "Se va a llegar hasta las últimas consecuencias para defender la posición de Andalucía", aseguró el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, que agregó que las estrategias y decisiones en materia jurídica "le corresponden al gabinete jurídico y el Gobierno andaluz es muy respetuoso con sus decisiones".

La condena causó indignación entre la oposición. El PP reclamó al PSOE que pague "de su bolsillo" la indemnización, y que asuma responsabilidades políticas por esta "negligencia"."Estamos hartos de tener que pagar las calamidades gestionadas por los socialistas en la Junta", manifestó el secretario provincial del PP, Pablo García, que se preguntó si "alguien se puede creer que a los servicios jurídicos de la Junta se les olvidó por motivos de agenda acudir a la vista" y que no se presentara ni recurso ni protesta en segunda instancia.

Por su parte, Podemos pidió la dimisión del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, , ya que considera que él debe asumir la responsabilidad política de que los servicios jurídicos "no fueron diligentes" en este asunto.

La portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento, Esperanza Gómez, también reclamó que se aclare "quién va a pagar" la indemnización, si los responsables políticos o quitándolo de partidas en educación o sanidad. Además, inisitió en que no se ha sido contundente en este caso y que "no es un error que no pasa nada".