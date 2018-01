La Junta no quiere piropos

#NoSeasAnimal. Ésta es la nueva campaña lanzada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) contra el acoso sexual callejero, que normaliza el papel de las mujeres como objetos y que va desde el piropo hasta la realización de fotos o los roces en transportes públicos. La iniciativa va acompañada de gráficos con perfiles de los diferentes tipos de fauna callejera: el gallito que dice piropos a unos metros de distancia; el cerdo que grita barbaridades; el buitre que está al acecho; el pulpo que se pega cada vez que puede; el gorrión que reclama la atención silbando; o el búho que no quita ojo de encima. Todo ello cerrado con los mensajes: "Estos comportamientos no son propios de personas"; "Ayúdanos a que la fauna callejera se extinga" y "El acoso callejero es una forma de violencia machista".

"Se trata de comentarios sexuales explícitos o implícitos que los hombres hacen cotidianamente a las mujeres en las calles, sin ver en ello violencia y que van desde el piropo que cosifica hasta la realización de fotos o los roces en transportes públicos", señaló el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro, en la presentación de la iniciativa el pasado miércoles.

La campaña ha tenido una amplia repercusión en redes sociales, generando incluso reacciones políticas, como la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Para Rivera, estar a favor o en contra del piropo es "como estar a favor o en contra de que existan los cuchillos, si son para matar a alguien no y si son para cortar la carne, sirven para algo", según indicó en una entrevista en Onda Cero al ser cuestionado sobre la iniciativa de la Junta. "Si los piropos son para halagar y respetan a todo el mundo no se me ocurre cómo se pueden prohibir y si son ofensivos me parece bien que se puedan denunciar", aseguró Rivera. No obstante, el líder de Ciudadanos se mostró partidario, antes que apostar por "regularlo todo", de "que la gente tenga mucha más educación y respeto, para que cada uno pueda hacer lo que quiera y si ofende se pueda utilizar la ley para denunciar".