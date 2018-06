La Junta ve posible llegar este año a los 30 millones de turistas

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, avanzó ayer que Andalucía podría alcanzar este año los 30 millones de turistas, y ha pedido que las positivas cifras se trasladen a la calidad y estabilidad del empleo, uno de los "principales retos" de esta industria. Fernández, que intervino en el pleno del Parlamento, resaltó en la capacidad de creación de empleo del sector, que cerró el 2017 con 385.200 personas ocupadas y mantiene esta progresión positiva en el primer trimestre del año. "Los datos son importantes, pero hay que mejorar las condiciones laborales y la estabilidad de los trabajadores", recalcó.

En nombre del PP-A, María del Rosario Alarcón exigió a Fernández que ejecute las partidas presupuestarias que tiene su departamento pues, según ha criticado, desde que es consejero "ha dejado sin ejecutar cerca de 70 millones de euros". Además, le afeó que presente "los viejos planes de siempre aunque les cambia el nombre".

El PP-A critica la falta de ejecución del presupuesto de la Consejería de Turismo

Por Podemos, David Moscoso ha saludado la comparecencia de Fernández aunque ha lamentado que los cambios que requiere el turismo andaluz "no van todo lo rápido que se necesita, porque la velocidad de la vida es más rápida que en otra época de la historia". "El turismo no es la gallina de oro y no debe considerarse como el nuevo latifundismo del siglo XXI por la inexistencia de un modelo productivo que genere valor añadido", ha sostenido.

Desde Ciudadanos, José Antonio Funes celebró las cifras positivas que arroja el sector turístico andaluz si bien ha reclamado a la Junta "cambiar el discurso cuantitativo" para que la cifra "no nos lleve a engaño y el turismo pueda no ser sostenible".

En nombre de IULV-CA, Inmaculada Nieto reclamó más regulación para que este sector pueda seguir creciendo cuando ha considerado que la Junta "se mueve muy lento" y planteó que "debe cambiar el paradigma" y dejar la "autocomplacencia cuantitativa".