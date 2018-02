La Junta insiste en la urgencia de la Conferencia de Presidentes

Ha pasado más de un año desde la última Conferencia de Presidentes, que se celebró el 17 de enero de 2017, y ayer el Ejecutivo autonómico volvió a poner encima de la mesa la urgencia de su convocatoria. Lo hizo a través de su vicepresidente y consejero de Presidencia, Administración Local y Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, para quien "la excusa de Cataluña no puede servir para tapar la inacción" del Ejecutivo, un Gobierno "sin pulso".

En respuesta a una pregunta oral formulada por el PSOE-A en el Pleno del Parlamento, el número dos del Ejecutivo de Susana Díaz subrayó que es "urgente" que se convoque la Conferencia de Presidentes, "no sólo para abordar la financiación autonómica", sino para tratar otras cuestiones importantes.

Jiménez Barrios recordó que él asistió a la Conferencia de Presidentes de hace un año y que también forma parte de la comisión de seguimiento de los acuerdos. El vicepresidente expresó que está "muy decepcionado" porque los acuerdos fueron "razonables" pero no se han llevado a la práctica. "O han sido ralentizados o enviados a comisiones que no terminan de cuajar", dijo Jiménez Barrios, refiriéndose especialmente a la financiación autonómica, asunto sobre el que volvió a reclamar un acuerdo por parte de los grupos que conforman la Cámara. En este sentido, haciendo referencia al debate del jueves sobre política sanitaria, ha dicho que ningún grupo puede criticar la sanidad pública "si no pone por delante que una comunidad como ésta hace un gran esfuerzo de 9.000 millones a pulmón sin estar bien financiada".