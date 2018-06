La Junta insiste en que el caso de la formación se diluye tras el archivo del Tribunal de Cuentas

El consejero andaluz de Empleo, Javier Carnero, se congratuló este jueves de que el Tribunal de Cuentas haya archivado la causa de los cursos de formación al no apreciar "responsabilidad contable", y pidió al PP que "asuma su responsabilidad" por haber tratado de "judicializar" este asunto.

"Toda la causa abierta en torno a la formación y alentada por el Partido Popular se está diluyendo como un azucarillo; la realidad es que ya son más de cien las causas archivadas en materia de formación en instancias penales y ahora, además, hay una resolución del Tribunal de Cuentas que determina con claridad que no existe responsabilidad contable", recalcó.

El Tribunal de Cuentas ha archivado la causa por las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre los años 2009 y 2010 para los cursos de formación porque no generaron menoscabo de fondos públicos, según avanzó ayer este periódico. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, el responsable de Empleo recalcó que la Junta ha "esperado pacientemente a que la Justicia actúe en todos los ámbitos", por lo que ahora también espera que "el Partido Popular asuma también la responsabilidad de haber tratado de judicializar un tema que en absoluto debía haber sido judicializado". Según Carnero, los tribunales penales y el Tribunal de Cuentas "derivarán la responsabilidad a quien tenga que ser, pero no hacia el Gobierno andaluz, pues ya ha dicho con claridad que no es el responsable de esta causa", insistió.

No obstante, el titular de Empleo lamentó el "grave perjuicio" que ha supuesto para todos los andaluces y, especialmente, para aquellos que tenían que recibir unos cursos de formación que "tuvieron que ser parados a causa de la judicialización", aunque "afortunadamente, ya están de nuevo en marcha".