La Junta gasta sólo la mitad de los fondos destinados a los autónomos

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, presentó este domingo una nueva campaña de apoyo a los autónomos, que son "los grandes olvidados de Susana Díaz", además de denunciar que la mitad de los fondos destinados por la Junta a este colectivo "se pintan en un papel y nunca llegan a gastarse".

La campaña, que lleva por nombre #andalucíamuchoqueemprender, incluye una batería de medidas como una rebaja de 1,5 puntos del IRPF, la ampliación de la tarifa plana de 50 euros hasta dos años y la puesta en marcha del Programa Cuota Cero para jóvenes menores de 30 años, informó el PP andaluz en un comunicado.

Propone ampliar la tarifa plana de 50 euros hasta dos años y una rebaja de 1,5 puntos del IRPF

López reafirmó la apuesta del PP por los autónomos "porque en Andalucía es fundamental proporcionar las condiciones fiscales administrativas y burocráticas óptimas a los que crean empleo". Sin embargo, denunció que, con el gobierno de Susana Díaz, la mitad de los fondos destinados a autónomos "se pintan en un papel y nunca llegan a gastarse", y puso como ejemplo el programa de fomento empresarial, del que entre 2013 y 2017 se ha ejecutado sólo el 53% de lo presupuestado.

De un presupuesto total de 1.780 millones, la Junta sólo ha ejecutado 937 millones y ha dejado sin ejecutar 843 millones. Algo similar ocurre con el Plan de Trabajo Autónomo, que en 2016 se quedó con un 70% sin ejecución (de 125 millones prometidos, sólo 36 ejecutados) y en 2017 se comprometieron 129 millones y el 70% se dejó sin ejecución, según los datos del Partido Popular.

"Estamos hablando de miles de personas que tiran del carro y no se comprende este desprecio", censuró la dirigente del Partido Popular, que recordó que la Ley de Emprendimiento de Andalucía "ha sido una oportunidad perdida, se ha aprobado con cinco años de retraso y es una norma vacía, un papel mojado, que no contenta a prácticamente nadie porque no apuesta por lo que demanda este sector".

Loles López se refirió también al problema de los emprendedores tecnológicos, "embargados por la Junta por sumas que van desde los 50.000 hasta los 240.000 euros".

En este sentido, recriminó a la Junta que "invitara a acogerse a préstamos participativos y les decía que, si el proyecto fracasaba, era la Junta la que asumiría su 70 % y el emprendedor el 30 % restante", pero "los ha engañado y ha llevado a la ruina, embargados y arruinados". Ante este "maltrato de la Junta a los autónomos", el Partido Popular propone líneas prioritarias para incentivos y financiación de proyectos de quienes tras una experiencia fallida quieren volver a emprender.