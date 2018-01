La Junta y Podemos constatan que "hay bases" para el acuerdo sobre la financiación

La Junta y Podemos han coincidido en que "hay bases" para el entendimiento y para llegar a un acuerdo sobre una propuesta de reforma de la financiación autonómica que reclame al Gobierno un modelo justo, mayor y mejor dotación de recursos y que blinde los servicios públicos esenciales.

Así lo han manifestado ambas partes tras mantener una reunión sobre el sistema de financiación autonómica, un contacto previo al posicionamiento que adoptará el Parlamento de Andalucía en un grupo de trabajo con la idea de buscar un posicionamiento común. "La reunión ha sido muy positiva, con un nivel alto de acuerdo", han confirmado a Efe fuentes del grupo del PSOE-A.

Esta opinión coincide en gran parte con lo expresado en rueda de prensa por la portavoz adjunta de Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga, que ha sostenido que durante la reunión los socialistas han expresado su voluntad de llegar a un acuerdo y que "hay bases" para el entendimiento.

Además, ha instado al PP y a Ciudadanos a que demuestren que defiende los intereses de Andalucía y no los del Gobierno de Mariano Rajoy. En la reunión han participado por parte del Gobierno andaluz la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y por el PSOE-A su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, mientras Lizárraga lo ha hecho en representación de Podemos. Su líder Teresa Rodríguez no ha podido asistir por encontrarse enferma.

Podemos ha presentado a la Junta y el PSOE-A el documento "Por un modelo de financiación justo para Andalucía: 10+1 propuestas", en el que hace un diagnóstico del actual modelo y presenta un batería de propuestas.

La formación morada afirma que el actual sistema adolece de insuficiencia financiera (16.000 millones), que Andalucía está infrafinanciada, que es una de las comunidades más perjudicas en el reparto y que el cálculo está por debajo de la población.

Entre las diez propuestas, Podemos pide una mayor y mejor financiación, para lo que propone una reforma fiscal progresiva y "eliminar" el techo de gasto que "limita" los derechos.

"No se pueden revertir los recortes y aumentar el gasto si no se modifica la regla de gasto y no se va a una reforma tributaria que permita nuevos ingresos", ha esgrimido.

Lízárraga ha defendido la igualdad y el blindaje de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos vivan donde vivan, la autonomía fiscal evitando comportamientos y competencia "desleales" con impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, por lo que ha abogado por la "armonización" fiscal entre territorios.

No obstante, ha cuestionado la "contradicción" del Gobierno de Susana Díaz de pedir más financiación al Ejecutivo central y a la vez "menguar" la arcas andaluzas con las reformas fiscales pactadas con Ciudadanos.

El documento recoge la valoración de la deuda inducida por la infrafinanciación, su reestructuración de la misma vía Fondo de Liquidación Autonómica, mecanismo que propone revisar sustancialmente, y la oposición frontal a los copagos.

A estas suma otra propuesta sobre la reforma de la financiación local que garantice la suficiencia financiera, la participación en los ingresos estatales y la reforma de la ley Local para que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit y ponerlo al servicio de la ciudadanía.