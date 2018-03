La Junta dice que Andalucía ha abierto la senda del pacto sobre las 35 horas

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este lunes sobre el acuerdo de función pública alcanzado por el Gobierno y los sindicatos y que abre la puerta a las 35 horas semanales, que ha sido Andalucía la que ha abierto la "ruta" seguida después por el Ejecutivo y las organizaciones sindicales.

Montero, que ha inaugurado unas jornadas sobre contratación pública en Granada, ha señalado a preguntas de los periodistas que ahora "habrá que ver cómo el Gobierno traslada definitivamente el decreto ley".

Montero ha valorado que se haya avanzado en condiciones laborales y retributivas, y ha dicho alegrarse de que Andalucía "haya planteado una senda de recuperación de derechos en materia de jornada".

"Sin el impulso del Gobierno y los sindicatos de esta comunidad autónoma este lunes no sería posible que en el resto de España pudieran negociar las condiciones de jornada para el conjunto de administraciones públicas", ha opinado.

La consejera ha indicado que, aunque no creen que vaya a sufrir "apenas modificaciones", el decreto ley tiene que pasar ahora el trámite en el Congreso.

Lo que el Gobierno andaluz no comparte, ha precisado, es la parte de los acuerdos que está condicionada al cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

"No compartimos que para tener una tasa de reposición determinada o que para que al final se pueda negociar la jornada laboral sea el Gobierno quien tenga que certificar el cumplimiento de esos acuerdos de estabilidad que incluyen no solo déficit-deuda, sino la mal llamada regla de gasto", de la que discrepan "profundamente", ha agregado.

Montero se ha referido también al compromiso, "aún no cumplido", del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de cambiar la metodología para señalar que hasta que todo eso no se produzca, el Gobierno central "probablemente no dé el visto bueno" para que se puedan comenzar las negociaciones o, en el caso de Andalucía, la vuelta al decreto anterior previo a la ley que aprobó el Parlamento andaluz.