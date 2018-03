El timeline de Juanma Moreno en Twitter está lleno de propuestas que arrancan con una frase condicional que dice así: "Cuando yo sea presidente de la Junta". Hay otra fórmula parecida que utiliza más en sus comparecencias públicas. "Si yo fuera presidente". Y a continuación de ellas, el líder del PP andaluz va desgranando las buenaventuras que tendremos los andaluces con su ascensión al primer sillón autonómico. Es una especie de Si yo fuera rico, aquella conocida canción que interpretaba Topol en el musical El violisnista sobre el tejado, pero sin el dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi daw del estribillo-, con el que inunda su discurso de compromisos y promesas personales.

Según sus propias palabras, cuando Juanma Moreno sea presidente de la Junta en Andalucía se van a crear 600.000 puestos de trabajo; el peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz se acabará en 2019; pedirá un certificado de igualdad salarial a todas las empresas que contraten con la Junta y pondrá en marcha un respiro fiscal para los autónomos, entre otras muchas cosas que recogen sus tuits. Todas esas propuestas, han sido escritas por él con la fórmula del condicional delante, lo que le ha jugado en más de una ocasión una mala pasada. La principal, el anuncio de la retirada del peaje, que pareció vincularlo a su llegada a la Presidencia de la Junta y no a una decisión a adoptar tras expirar el plazo de concesión de la autopista.

Sin duda, es el anuncio de los 600.000 empleos la promesa estrella del si yo fuera presidente de la Junta. Y hay un buen número de mensajes en torno a este compromiso. Lo primero que sabemos de esa promesa de empleo es que está tasada en el tiempo: cuatro años precisa Juanma Moreno para llevarla a efecto. O sea, debe ser presidente toda la legislatura. Según sus palabras, no será un empleo cualquiera. Serán puestos de trabajos netos y de calidad. Y de los 600.000, 200.000 destinados a menores de 35 años. Y cuál es la fórmula que operará para poder alcanzar ese bien tan ansiado por todos: "Menos impuestos, menos burocracia y mejor Gobierno". Y en esa ecuación entran toda clase de propuestas. Vayamos con algunas de ellas. Cuando Juanma Moreno sea presidente, la agricultura será un motor fundamental para la economía andaluza, anunció recientemente. Para el líder del PP regional, este sector no puede seguir "arrinconado en la agenda política". De ahí que haya realizado un anuncio importante en esta materia: "En mi Gobierno habrá una vicepresidencia que integrará las políticas agrarias, del agua y medioambientales". "El PP tiene fórmulas para crear empleo en Andalucía", anuncia otro de sus tuits. Y aquella llevan algunas: recuperar la formación para los parados; la cuota cero para los jóvenes autónomos, sin pagar los primeros 18 meses a la Seguridad Social; dos años de respiro fiscal a los nuevos autónomos, uno gratis y otro con tarifa plana de 50 euros para jóvenes y parados de larga duración".

"Si al objetivo de los 600.000 empleos del PP andaluz se suma Mariano Rajoy", escribió recientemente, "no hay duda de que lo conseguiremos". Para añadir más tarde que el PP es el partido de los 600.000 empleos y "Susana Díaz la presidenta del millón de parados". Y es que Moreno Bonilla lo tiene claro, por lo que volvemos al si fuera: "Si yo fuera presidente de la Junta con esta tasa de desempleo y con la emigración que hay ahora mismo en nuestra tierra sentiría vergüenza". Es en este apartado, el de empleo, donde se podría decir que ha escrito su mayor compromiso: "Cuando yo sea presidente de la Junta, Andalucía tendrá la misma tasa de desempleo que las comunidades más prósperas de España".

Hay más cosas que nos anuncia el líder del PP andaluz con su llegada a la Junta. "Cuando sea presidente de la Junta ningún andaluz pagará ni un solo céntimo de peaje en la AP-4, entre Sevilla y Cádiz". Se acabará en 2019 tener que pagar por circular por esta autopista y a "Susana Díaz se le acabará el cuento", sentenció. Con la misma frase condicional, avanzó que una vez que llegue a la Presidencia pedirá un certificado de igualdad salarial a todas las empresas que contraten con la administración o que tengan subvenciones públicas. "El que no cumpla no podrá contratar con nosotros. Tendrá que ponerse las pilas", advirtió en otro mensaje en las redes. Los Si yo fuera y los Cuando yo sea van siempre muy acompasados con la actualidad más inmediata, de ahí que uno de sus últimos compromisos lo hacía con determinación hace unos días en una promesa pública: "Prometo luchar hasta el último segundo para que no se derogue la prisión permanente revisable en España". De lo que llegó a decir que era una demanda, e incluso, un derecho de toda la sociedad al que no vamos a renunciar ahora".

Juanma Moreno ha decidido hacer de sus aspiraciones a la Junta una relación estrecha entre la condición y el condicional. Como a cualquier político, no hace falta que ponga como condición su llegada al poder para acometer sus promesas, ya que va de suyo que si no lo alcanza será difícil que cumpla los anuncios que está realizando para cuando llegue el poder. El condicional expresa siempre una probabilidad o una posibilidad que se alcanza si se cumple la condición inicial. Por eso si yo fuera no es nada, cuando no se es; y cuando sea tampoco es nada, hasta que se es. O lo que es lo mismo, Si yo fuera rico, dubi dubi dubi dubi dubi dubi dubi daw, porque realmente no lo soy.