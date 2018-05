Jiménez Barrios delega en el consejo de la RTVA el cese del abogado del PP

La Junta deja en manos del consejo de administración de la RTVA la decisión de cesar a su secretario adjunto, Luis García Navarro, que representa al PP-A en el juicio de los ERE a pesar de que su contrato tiene una cláusula de exclusividad. En respuesta a una pregunta parlamentaria de Ciudadanos, el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, recordó que él sólo asume las competencias de la RTVA a efectos presupuestarios y de control del gobierno, pero el responsable de Canal Sur es el consejo de administración.

"Yo no he puesto a este señor en el consejo de administración, no sé qué hacía este señor", agregó el vicepresidente. "Del comportamiento de las personas responderán las personas y aquellas que lo nombraron", sostuvo Jiménez Barrios, que criticó el "empecinamiento en el error" de Ciudadanos porque él no es quien debe dar explicaciones.

La diputada de Ciudadanos Isabel Albás cuestionó si se trata "de un apaño más del bipartidismo" porque hay "deudas pendientes" y denunció que este abogado, secretario del consejo de administración, ha cobrado 600.000 euros en nueve años mientras trabajaba también para el PP, a pesar de tener exclusividad. "Los andaluces no se merecen que su dinero vaya a una persona que está destinado a un partido político", defendió Albás.