Jiménez Barrios pide a Rajoy que "no se esconda" y reforme la financiación

"No vamos a parar hasta que el Gobierno presente un borrador de la propuesta de financiación y que haga justicia con Andalucía". El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, insiste en que el nuevo sistema de asignación de recursos a las comunidades autónomas constituye la principal prioridad para el Ejecutivo andaluz y no descarta "ninguna medida" para que Mariano Rajoy "cumpla su promesa" y plantee un nuevo modelo, algo a lo que se comprometió antes del 31 de diciembre de 2017.

El Gobierno andaluz volverá a pedir "a la mayor brevedad" la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) al tiempo que plantea "cualquier otra iniciativa que vaya en la línea de reclamar al presidente del Gobierno que responda a los intereses de Andalucía y al sentir casi unánime del Parlamento autonómico".

El número dos del Gobierno andaluz señaló que está en contacto con otras comunidades autónomas. "Muchas de ellas están solicitando lo mismo, pero el ministro Cristóbal Montoro es difícil y se resiste", apuntó Jiménez Barrios, que subrayó que Mariano Rajoy "no puede seguir escondiéndose" detrás de la crisis catalana para no actuar. "Aún siendo éste un asunto importante, no puede tapar otras cuestiones de tanta importancia como la reforma de la financiación", aseguró.